Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia lanza contra Ucrania 172 drones y provoca retrasos de trenes

Rusia ha lanzado desde la pasada tarde contra territorio ucraniano un total de 172 drones y dos misiles, en una nueva jornada de ataques contra territorio ucraniano que se saldó con destrozos en infraestructuras eléctricas ucranianas que han provocado retrasos en algunos trenes.

Según la empresa pública ferroviaria, Ukrzaliznytsia, los daños causados por los ataques rusos a subestaciones eléctricas han provocado retrasos en algunas rutas de las regiones de Odesa y Dnipropetrovsk.

El parte de la Fuerza Aérea ucraniana informa de la neutralización, por parte de sus defensas, de 136 de los drones de larga distancia lanzados por Rusia. Las interceptaciones han tenido lugar en varias regiones del sur, el norte y el este de Ucrania.

Treinta y seis de los drones y los misiles lanzados por Rusia desde ayer por la tarde no pudieron ser interceptados e impactaron en trece localizaciones no especificadas por la Fuerza Aérea.