Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia derriba 8 drones ucranianos y lanza 172 y dos misiles, provocando retrasos en algunos trenes
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Ucrania neutraliza 48 drones rusos y otros 26 impactan en seis localizaciones distintas
Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron durante la pasada noche 48 de los 74 drones de larga distancia lanzados por Rusia contra la retaguardia enemiga, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de este jueves.
Otros 26 drones de ataque no fueron interceptados e impactaron en seis localizaciones distintas.
Las tropas rusas que participaron en las maniobras Západ-2025 regresan a sus bases
Las tropas rusas que participaron en las maniobras estratégicas ruso-bielorrusas Západ-2025, que provocaron la alerta de la OTAN en su flanco oriental, regresan a sus bases de emplazamiento, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.
"En estos momentos las unidades de las Fuerzas Armadas de Rusia y la agrupación de la coalición de fuerzas (...) proceden a su regreso a sus bases de emplazamiento permanente", señaló el comunicado castrense.
Putin no acudirá a Intervisión, la Eurovisión de valores tradicionales
El presidente ruso, Vladímir Putin, no tiene previsto asistir en persona al certamen musical Intervisión, que tendrá lugar en Moscú el próximo domingo como alternativa al festival de Eurovisión, pero verá la transmisión, declaró hoy el Kremlin.
"Creo que, de una forma u otra, al menos con fragmentos, el presidente tendrá la oportunidad de ver la transmisión televisiva del evento, tan importante y esperado. Sin embargo, el propio presidente no tiene previsto visitarlo (el festival)", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.
Aznar asegura que “si Israel pierde occidente estaría al borde de la derrota total”
José María Aznar inauguró este miércoles en Madrid el campus de FAES, la fundación que fundó y preside, hoy desvinculada orgánicamente del Partido Popular (PP), con un pronunciamiento claro sobre la guerra de Gaza: "Si Israel perdiese lo que está haciendo, no somos conscientes del problema que supondría, sería poner al mundo occidental al borde de la derrota total". El mismo diagnóstico expresó sobre el conflicto en Ucrania: "Porque más vale que Ucrania no caiga, porque como Rusia venza en Ucrania, que lo puede hacer a lo mejor, y yo no sé cuál es en estos momentos la estrategia norteamericana en Ucrania, el problema que tendremos los europeos es verdaderamente agobiante de guerra en Europa en cualquier momento".
Merz llama a Europa a hacer frente a Putin: "Sabotea, espía, asesina"
El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha advertido de que los países europeos no deben permitir que sea Rusia quien marque los tiempos y los criterios para un posible acuerdo de paz con Ucrania y ha señalado directamente a su presidente, Vladimir Putin, porque "sabotea, espía, asesina e intenta desestabilizar".
"Putin lleva mucho tiempo poniendo a prueba los límites", ha señalado Merz, que en un discurso ante el Parlamento alemán ha abogado por parar los pies al Kremlin. De lo contrario, el presidente ruso podría sentirse respaldado para "buscar su próximo objetivo" más allá de Ucrania, ha añadido.
Rusia derriba ochos drones ucranianos sobre cuatro de sus regiones
Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche ocho drones de ala fija ucranianos sobre cuatro regiones del país fronterizas con Ucrania, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.
Según el parte castrense, los aparatos no tripulados fueron destruidos sobre las regiones de Rostov (tres), Briansk (tres), Vorónezh (uno) y Kursk (uno).
El ataque aéreo fue de mucho menor intensidad que el de la noche anterior, cuando los sistemas de defensa antiaérea de Rusia interceptaron 87 drones ucranianos sobre nueve regiones del país y la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.
Rusia lanza contra Ucrania 172 drones y provoca retrasos de trenes
Rusia ha lanzado desde la pasada tarde contra territorio ucraniano un total de 172 drones y dos misiles, en una nueva jornada de ataques contra territorio ucraniano que se saldó con destrozos en infraestructuras eléctricas ucranianas que han provocado retrasos en algunos trenes.
Según la empresa pública ferroviaria, Ukrzaliznytsia, los daños causados por los ataques rusos a subestaciones eléctricas han provocado retrasos en algunas rutas de las regiones de Odesa y Dnipropetrovsk.
El parte de la Fuerza Aérea ucraniana informa de la neutralización, por parte de sus defensas, de 136 de los drones de larga distancia lanzados por Rusia. Las interceptaciones han tenido lugar en varias regiones del sur, el norte y el este de Ucrania.
Treinta y seis de los drones y los misiles lanzados por Rusia desde ayer por la tarde no pudieron ser interceptados e impactaron en trece localizaciones no especificadas por la Fuerza Aérea.
Habla Guterres
El secretario general de la ONU, António Guterres, reconoció este martes no ser "optimista" con respecto a una paz a corto plazo en la guerra rusa en Ucrania. "No soy optimista sobre un progreso a corto plazo en el proceso de paz en Ucrania. Necesitamos un alto el fuego inmediato que conduzca a una solución basada en la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones de la Asamblea General", expresó Guterres en una rueda de prensa desde la sede del organismo en Nueva York.
Las maniobras estratégicas Západ-2025
El presidente ruso, Vladímir Putin, supervisó hoy la última fase de las maniobras estratégicas ruso-bielorrusas Západ-2025, que provocaron la alerta de la OTAN en su flanco oriental. Putin, vestido con uniforme militar, estimó en 100.000 los soldados que participan en los ejercicios en 41 polígonos militares -cuatro de ellos en Bielorrusia-, durante una intervención en la región de Nizhni Nóvgorod transmitida por la televisión pública.
La relación Rusia-EEUU
Las negociaciones de normalización entre Rusia y Estados Unidos están estancadas, por lo que Moscú no ve razones para retirar a EEUU de su lista de países inamistosos, a pesar de que advierte "determinada voluntad política" de Washington para mejorar los lazos, dijo hoy el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov. "Vemos determinada voluntad política por parte de Washington al respecto (de una posible normalización de las relaciones con Moscú), pero estos resultados son insuficientes, incluyendo la parte bilateral", afirmó, citado por la agencia rusa Interfax.
