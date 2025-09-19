Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Kiev busca más dinero en Europa y espera que se concrete la llegada de armas de EE.UU.

Ucrania continúa teniendo dificultades para neutralizar unos ataques aéreos rusos con misiles y drones que son cada vez más efectivos debido a las carencias de Kiev en defensa antiaérea y espera que se concrete la primera venta de armamento de EE.UU. pagado con dinero europeo, mientras trata de movilizar más fondos de sus socios en el continente para seguir recibiendo material militar del otro lado del Atlántico.

En una rueda de prensa celebrada la víspera en Kiev, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, explicó que las dos primeras compras de armas a EE.UU. con dinero de algunos de sus socios europeos serán de un monto de 500 millones de dólares cada uno.

Kiev ya tiene apalabrados con Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Noruega, Letonia, Bélgica y Canadá unos 2.000 millones de dólares para comprar las armas que EE.UU. ha dejado de enviarle gratis desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.

El presidente ucraniano espera obtener en octubre unos 1.500 millones de dólares más para adquirir material militar adicional de EE.UU.