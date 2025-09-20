Ataque informático
El aeropuerto de Bruselas, afectado por un cibertataque
La incidencia supuso que las operaciones de 'check-in' y embarque tuvieron que hacerse de manera manual
EFE
El aeropuerto de Bruselas se ha visto afectado la pasada noche por un ciberataque contra su proveedor de servicios de facturación y embarque, informó la entidad aeroportuaria de la capital belga.
En un nota Brussels Airport asegura que el ciberataque también afectó a varios aeropuertos europeos, sin dar más detalles.
La incidencia supuso que las operaciones de 'check-in' y embarque tuvieron que hacerse de manera manual.
La entidad asegura que el ataque "tiene un gran impacto en el calendario de vuelos y lamentablemente provocará retrasos y cancelaciones de vuelos".
De ese modo, aconseja a los pasajeros con vuelo este sábado 20 de septiembre que verifiquen el estado de su vuelo con su aerolínea antes de desplazarse al aeropuerto y sólo acudir si su vuelo está confirmado.
- Una conocida marca cierra su única tienda en el centro de Zaragoza: 'es un punto y aparte
- La Ciclería 'boicotea' a Perico Delgado: le quita el nombre a su sala para poner una bandera de Palestina
- El restaurante más famoso de Europa está en Zaragoza: tiene 10.000 reseñas y es el favorito de los camioneros
- Así es la ayuda de 1.500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
- El Ayuntamiento de Zaragoza tiene que volver a actuar en la calle Predicadores tres años después de su reforma
- La israelí Keter cerrará su planta de Zaragoza y podría despedir hasta 105 trabajadores
- Un menor de cinco años se cae por la ventana de un colegio de Zaragoza
- La viral anécdota de un médico que calla bocas sobre los auxiliares de enfermería: 'La limpiaculos