Guerra en Oriente Próximo, en directo: Israel confirma la muerte de dos miembros de Hezbolá tras los nuevos ataques en Líbano

Francia espera que el reconocimiento de Palestina sirva para evitar una guerra permanente

Francia va a reconocer el próximo lunes en la ONU el Estado palestino, en un movimiento en el que también van a participar una decena de países occidentales y con el que espera producir efectos en un proceso de paz que cada vez corre más peligro de verse truncado de forma definitiva.

Fuentes del Elíseo señalaron este viernes que "urge" salvar la solución de los dos Estados, uno palestino junto a Israel, que puedan convivir en paz en las fronteras reconocidas internacionalmente desde 1967, porque es la única alternativa a "la guerra permanente".