Guerra de Ucrania
La representante de EEUU en la Eurovisión alternativa se retira, según la organización "por presiones políticas"
Los organizadores del festival ya anunciaron el cambio del representante estadounidense, quien inicialmente era Brando Howard, por la intérprete y productora Vassy
Efe
La concursante estadounidense de Intervisión, Vassy, canceló su participación en el último momento por "presión política", según anunciaron en directo los presentadores del concurso internacional que promueve el Kremlin como alternativa a Eurovisión. "Por razones ajenas a los organizadores y a la delegación estadounidense, debido a una presión política sin precedentes del Gobierno australiano, la cantante Vassy (ciudadana estadounidense y australiana) no podrá actuar finalmente en el concurso", informaron en directo los presentadores.
El miércoles los organizadores del festival ya anunciaron el cambio del representante estadounidense, quien inicialmente era Brando Howard, por la intérprete y productora Vassy, además de comunicar la participación del exvocalista de Deep Purple y Rainbow, Joe Lynn Turner, como jurado. Al principio del concurso, corrieron rumores sobre la prohibición de banderas estadounidenses en el evento, aunque fueron desmentidos por los organizadores. Anteriormente, el Kremlin admitió que las negociaciones por la paz en Ucrania estaban paralizadas.
Tres horas y media
En el concurso, que comenzó a las 20.30 hora local (17.30 GMT) y durará cerca de tres horas y media, la mayoría de los concursantes, según adelantaron los organizadores, cantan en su propio idioma. Latinoamérica estará representada el certamen por los cantantes Omar Acedo (Venezuela), Nidia Góngora (Colombia), Zulema Iglesias Zalazar (Cuba) y el dúo Tais Nader y Luciano Calasanza (Brasil).
También participarán cantantes de Bielorrusia, Serbia, Estados Unidos, Vietnam, Egipto, Emiratos Árabes, la India, Kazajistán, Catar, China, Kenia, Kirguistán, Madagascar, Arabia Saudí, Tayikistán, Etiopía, Uzbekistán y Sudáfrica, además de Rusia
- La Ciclería 'boicotea' a Perico Delgado: le quita el nombre a su sala para poner una bandera de Palestina
- Una conocida marca cierra su única tienda en el centro de Zaragoza: 'es un punto y aparte
- El restaurante más famoso de Europa está en Zaragoza: tiene 10.000 reseñas y es el favorito de los camioneros
- El Ayuntamiento de Zaragoza tiene que volver a actuar en la calle Predicadores tres años después de su reforma
- Keter cerrará su planta de Zaragoza y podría despedir hasta 105 trabajadores
- Así es la ayuda de 1.500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
- Manu Vallejo: 'El Zaragoza vio muy poco de mí, de lo que puedo ser, pero la conciencia la tengo tranquila
- Atracan a un anciana en su portal y le roban una cadena de oro en Zaragoza