Cazas alemanes interceptan un aparato ruso de reconocimiento sobre el mar Báltico

La Fuerza Aérea de Alemania puso en el aire a dos Eurofighters este domingo sobre el mar Báltico para identificar y escoltar a un avión ruso que se encontraba en el espacio aéreo internacional. "Un avión militar IL-20M se encontraba sin plan de vuelo ni traspondedor cerca del espacio aéreo de la OTAN", explicó el Ministerio de Defensa en su canal de Whatsapp, donde se indicó que los Eurofighters germanos intervinieron para que la aeronave rusa diera la vuelta.

Los aviones IL-20 son aeronaves destinadas a labores de vigilancia y de reconocimiento. Según confirmaron a EFE fuentes del Ministerio de Defensa, "dos Eurofighters despegaron de Laage porque un avión no identificado se encontraba en el espacio aéreo internacional sin plan de vuelo ni comunicación de radio".

Fuerzas suecas

Los aviones alemanes despegaron sobre las 08.30 GMT del aeródromo de Rostock-Laage, al norte germano, y entraron en contacto con el avión ruso, al que acompañaron hasta ponerlo bajo acompañamiento de las fuerzas del sistema de alerta sueco, explicaron desde el Ministerio de Defensa alemán. En el incidente, que quedó registrado con una imagen del avión ruso que el Ministerio de Defensa puso a disposición de la prensa, fue descrito en Berlín como habitual porque ocurre a menudo.

"Todo ocurrió en espacio aéreo neutral, no hubo violación del espacio aéreo", precisaron desde el ministerio.