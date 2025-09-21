Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski sanciona a "propagandistas" y figuras prorrusas de Moldavia a una semana de sus parlamentarias

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha anunciado este sábado la imposición de sanciones contra funcionarios y otras personalidades de nacionalidad moldava, a las que ha tildado de "propagandistas" del Kremlin, en un intento de "contrarrestar la propaganda rusa", a apenas una semana de que se celebren las elecciones parlamentarias en Moldavia.

"Ucrania ha impuesto sanciones a funcionarios, empresarios y personas implicadas en violaciones de derechos humanos en la Crimea temporalmente ocupada, así como a propagandistas y figuras prorrusas de Moldavia", ha informado el presidente en su mensaje vespertino diario.