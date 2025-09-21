Tensión y extrema seguridad en Arizona ante el funeral de Charlie Kirk, al que acudirá Donald Trump

A pocas horas del funeral de Charlie Kirk en Glendale (Arizona, EE.UU.) la tensión crece en la ciudad, con las autoridades trabajando para intensificar las medidas de seguridad ante la gran expectación en torno al evento y la presencia de varios funcionarios de alto perfil de la Administración, incluido el presidente estadounidense, Donald Trump.

Este domingo, líderes políticos y seguidores del activista ultraconservador asesinado se darán cita en el Estadio State Farm de Glendale para honrar el legado del creador de Turning Point, una organización juvenil sin fines de lucro dedicada a promover principios conservadores y la libertad de expresión.

Kirk falleció el 10 de septiembre tras recibir un disparo en el cuello mientras participaba en un debate ante centenares de personas en la Universidad Utah Valley. Su muerte ha generado un intenso debate sobre la seguridad y la libertad de expresión, temas que enmarcan el contexto del funeral.

Clima de tensión

Ante el clima de tensión y la expectativa por el funeral, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) ha reforzado la vigilancia y las medidas de seguridad en Glendale, movilizando agentes federales y colaborando con las autoridades locales para garantizar el orden y la protección durante el evento.

En un boletín policial obtenido por el medio ABC, las autoridades informaron de que estaban "rastreando varias amenazas de credibilidad desconocida" dirigidas a personas que planean asistir al memorial de Kirk.

Aunque las autoridades no han confirmado la veracidad de las amenazas, están tomando medidas de seguridad adicionales debido a los riesgos potenciales.

El DHS ha asignado al homenaje la calificación de seguridad más alta de la agencia, un nivel reservado para eventos de alto perfil como la Super Bowl, según la misma fuente.

Este viernes, un hombre armado fue detenido por el servicio secreto en el Estadio State Farm, casa de los Arizona Cardinals, acusado de hacerse pasar por un agente del orden público, dijo el Servicio Secreto a medios nacionales.

El hombre, de 42 años, ingresó al estadio "antes de que se estableciera cualquier perímetro de seguridad", según dijo el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, a Fox News Digital.

Una persona observa un memorial improvisado frente a la sede de Turning Point USA, tras el asesinato del activista político conservador Charlie Kirk. / CAROLINE BREHMAN / EFE

100.000 personas

Se espera que el homenaje, titulado 'Construyendo un legado: recordando a Charlie Kirk' atraiga a una multitud de más de 100.000 personas.

Entre los invitados están el vicepresidente estadounidense y cercano amigo de Kirk, JD Vance; Erika Kirk, la viuda de Kirk y nueva directora ejecutiva de Turning Point, y varios funcionarios de la Administración que arribarán en dos aviones, según indicó Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, a Fox News.

"El presidente, el vicepresidente, el presidente de la Cámara de Representantes y los secretarios del Gabinete hablarán mañana en su funeral en Arizona. De hecho, vamos a llevar dos aviones llenos de personal de la Casa Blanca. Eso da una idea de cuántas personas de los más altos niveles de nuestro Gobierno lo apreciaban", comentó Levitt.