Al menos 14 muertos y una veintena de heridos en Taiwán tras una riada causada por el supertifón 'Ragasa'

Al menos 14 personas han muerto y otras 18 han resultado heridas en Taiwán a causa de la crecida del lago de barrera del arroyo Matai'an, que se ha desbordado en la tarde del martes y ha inundado el municipio de Guangfu, en el centro del condado de Hualien, que ocupa buena parte del litoral oriental de la isla.

Los equipos de rescate han pasado la noche buscando a residentes desaparecidos tras las inundaciones, llegando a confirmar 14 fallecimientos al llegar la mañana del miércoles, según ha informado el subjefe del Departamento de Bomberos del condado de Hualien, Lee Lung Sheng, quien ha transmitido que los operativos de rescate continúan buscando personas casa por casa, mientras que el número de desaparecidos sigue sin estar claro, según ha recogido la agencia taiwanesa CNA.

La mayoría de las víctimas mortales eran personas mayores que se encontraban en la primera planta de su domicilio y no pudieron ser evacuadas a tiempo de dos de las calles que han resultado más afectadas por la riada, que ha llegado a provocar torrentes de casi un piso de altura antes de comenzar a retroceder durante la noche, dejando tras de sí una capa de barro y escombros.

La crecida del lago de barrera --formado por la acumulación de escombros, tierras corridas u otros materiales que crean un dique y bloquean un curso fluvial-- ha anegado también la estación de tren y las vías férreas del pueblo, destruyendo a su paso el puente del cercano arroyo Matai'an.

Las inundaciones, que han obligado a evacuar a más de 3.000 personas en los municipios de Guangfu, Fenglin y Wanrong, han sido provocadas por las lluvias producidas a causa de la proximidad del supertifón 'Ragasa' que está afectando a la región.

En Taiwán se prevé que la amenaza vaya a menos, después de que la Administración Central Meteorológica haya retirado la alerta marítima gracias al alejamiento de la tormenta en la noche del martes, si bien continúa presentando peligros en el estrecho de Taiwán, el canal de Bashi y las aguas de la isla Dongsha.

Otros territorios como Hong Kong han cancelado las clases ante un supertifón que ha oblicado a establecer el nivel 10 de alerta por huracán, el más elevado de la escala, ante el acercamiento de 'Ragasa'.