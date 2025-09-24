Asamblea General
Zelenski avisa en la ONU del colapso del orden internacional: "No existen las garantías de seguridad, solo los amigos y las armas"
EFE
Nueva York
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este miércoles que el derecho internacional y las instituciones multilaterales se han vuelto tan débiles en los últimos años que solo los aliados y el armamento pueden garantizar el futuro de países bajo ataque como el suyo.
"No existen las garantías de seguridad, solo los amigos y las armas", dijo en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, en el que alertó de los peligros de la actual carrera armamentística y de la evolución de la guerra contemporánea para el mundo entero.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Atracan a punta de navaja una tienda de 'El Rincón' en Zaragoza
- Estas son las tres zonas de Zaragoza donde se probará una novedosa técnica para 'repeler' los grafitis
- La nueva Comandancia de la Guardia Civil en Zaragoza: una ‘ciudad’ de 'vanguardia' para 500 tricornios
- La familia Morte es la única que opta a renovar el Parque de Atracciones de Zaragoza
- El famoso restaurante de La Magdalena donde comió Bunbury tras su concierto en Zaragoza
- El aplaudido gesto de Juanjo Bona en 'Masterchef Celebrity' que ha conquistado a los aragoneses
- Protesta en un colegio de Zaragoza por el conflicto de las extraescolares con la dirección: 'Las familias del Alierta somos el cole
- El pueblo de Aragón con una sola calle que esconde una joya gastronómica: 'Alta cocina con acento rural
Transgourmet lanza “Jóvenes Chefs”, el concurso apadrinado por los Hermanos Torres que premia el talento de los estudiantes de hostelería
Patrocinado por