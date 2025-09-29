Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Dos muertos en Bélgorod
Las autoridades rusas han informado de que una serie de ataques ucranianos han provocado la muerte de dos personas e "importantes cortes" del suministro eléctrico en la región de Bélgorod. El gobernador regional, Viacheslav Gladkov, ha informado de un ataque con misiles contra la capital de la región, Bélgorod, que ha causado dos heridos. "El enemigo ha atacado la infraestructura. Actualmente estamos evaluando los daños. Hay cortes de electricidad importantes", ha apuntado en su canal en Telegram.
El Kremlin dice que sigue sobre la mesa la invitación a Trump para que visite Moscú
La invitación realizada por el presidente ruso, Vladímir Putin, a su homólogo estadounidense, Donald Trump, para que visite Moscú, sigue sobre la mesa, anunció hoy el Kremlin. "La invitación sigue en pie. Putin está dispuesto y se alegrará de reunirse con el presidente Trump", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la agencia TASS. El jefe del Kremlin le propuso a su homólogo estadounidense reunirse en Moscú después del encuentro de ambos en Alaska, en agosto pasado.
Nueve heridos en Bélgorod tras ataque masivo de drones ucranianos durante el sábado
Nueve personas resultaron ayer heridas en la región rusa de Bélgorod tras más de 130 ataques con drones contra ese territorio fronterizo con Ucrania, según denunció hoy el gobernador local, Viacheslav Gladkov. Según escribió Gladkov en Telegram, los ataques se registraron en distintos municipios y entre los vecinos que solicitaron ayuda médica hay menores de edad.
Rusia admite el ataque masivo contra Ucrania y dice que golpeó instalaciones militares
El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó este domingo haber golpeado anoche instalaciones militares en Ucrania, después de que Kiev denunciara un ataque masivo con centenares de drones y decenas de misiles. "Anoche, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque masivo con armas de precisión de largo alcance, tanto aéreas como marítimas, y drones de ataque contra las instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano utilizado por las fuerzas ucranianas, así como contra la infraestructura de los aeródromos militares", señala el parte castrense.
Zelenski dice que Rusia lanzó 500 drones y 40 misiles contra Ucrania en un ataque nocturno
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó este domingo de que durante la noche Rusia lanzó contra el territorio del país invadido casi 500 drones y cuarenta misiles, con el resultado de por lo menos cuatro víctimas mortales en Kiev y cuarenta heridos en todo el Estado. "Ataques salvajes, terror deliberado, dirigido contra ciudades ordinarias: casi 500 drones de ataque y más de 40 misiles, incluidos misiles Kinzhal", denunció Zelenski en sus redes sociales. Los principales objetivos de los ataques rusos, más allá de Kiev y la región capitalina -donde sufrió daños el edificio del Instituto de Cardiología, entre otros-, fueron las regiones de Zaporiyia, Jmelnitski, Sumi, Mikoláiv, Chernígov y Odesa, en el sur, norte y centro del país, afirmó.
Al menos cuatro muertos en Kiev en un ataque nocturno ruso con drones
Al menos cuatro personas han muerto y diez han resultado heridas como resultado de un ataque nocturno ruso contra Kiev, según informó este domingo el jefe de la administración militar de la capital ucraniana, Timur Tkachenko. "Tenemos información preliminar de tres muertes, incluida una niña de 12 años a la que mataron los rusos", escribió en Telegram, para agregar más tarde que se había encontrado otro cuerpo y que hay conocimiento de "cuatro víctimas" mortales. Se ha confirmado que al menos diez personas han resultado heridas en los ataques, aunque los servicios de emergencia siguen recibiendo llamadas sobre nuevos heridos, dijo Tkachenko.
Polonia cierra temporalmente su espacio aéreo e inicia maniobras aéreas "preventivas" por ataques rusos
El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas ha informado a primera hora de este domingo de que se han desplegado cazas y se han activado sistemas de defensa aérea como medida "preventiva", tras los últimos ataques aéreos rusos contra territorio ucraniano, a fin de "garantizar la seguridad del espacio aéreo nacional y proteger a la población". Las fuerzas aéreas de Polonia, en coordinación con países aliados, han comenzado a operar en el espacio aéreo polaco como reacción a los recientes bombardeos lanzados por la aviación de largo alcance de Rusia contra Ucrania, según ha notificado el propio mando operativo en un comunicado difundido a través de la red social X.
Rusia asegura que no tiene ninguna intención de atacar a países de la OTAN
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha subrayado este sábado desde la Asamblea General de la ONU que su país no tiene ninguna intención de atacar a países de la OTAN, pero ha advertido de que habrá una "respuesta" a cualquier "agresión". Lavrov ha resaltado que Rusia nunca envía drones ni misiles a países de la OTAN para atacar objetivos civiles, en referencia a los recientes incidentes fronterizos en países como Polonia, Rumanía, Estonia, Dinamarca o Noruega. "Nunca atacamos objetivos civiles. Los incidentes ocurren, pero nunca disparamos directamente al cielo ni apuntamos nuestros drones y misiles a países europeos o de la OTAN", ha argumentado. Los drones "que supuestamente fueron descubiertos en territorio polaco" tienen un alcance menor que la distancia de ese territorio a la frontera ruso-polaca, enfatizó el ministro, ha subrayado. "Si los polacos realmente quisieran llegar al fondo de esto", la parte rusa ofrecería inmediatamente una reunión, pero "nadie quiere nunca discutir los hechos".
Zelenski afirma que Rusia está poniendo a prueba a Europa con incidentes híbridos
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este sábado que con los recientes incidentes con drones Rusia está poniendo a prueba a Europa y sostuvo que este mes, cuando 19 drones rusos penetraron en el espacio aéreo polaco, eran originalmente 92 las aeronaves no tripuladas que se dirigían hacia la frontera, aunque Ucrania derribó el resto. "92 drones se dirigían hacia Polonia. Los interceptamos sobre territorio ucraniano, 19 alcanzaron su espacio aéreo (de Polonia)", escribió en sus redes sociales. "Italia podría ser la próxima", advirtió y señaló que los incidentes en Noruega, Dinamarca, Polonia y los países bálticos -donde en las últimas semanas se han detectado intrusiones de drones sin identificar y de aeronaves rusas, en el caso de Estonia- indican que el presidente ruso, Vladímir Putin, está poniendo a prueba las defensas europeas.
Rusia no ve interés en Kiev ni en países europeos para negociar un "acuerdo de paz justo"
Rusia no ve interés en Kiev ni en los países europeos para negociar un "acuerdo de paz justo" sobre Ucrania, aseguró este sábado el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, al intervenir ante la ONU. "Hasta ahora, ni Kiev ni sus patrocinadores europeos parecen comprender la urgencia de la situación y no están dispuestos a negociar un acuerdo de paz justo", declaró el jefe de la diplomacia rusa ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Según Lavrov, Europa "está obsesionada con el utópico objetivo de asestar una derrota estratégica a Rusia". Mientas Rusia, afirmó, busca resolver las "causas originales" del conflicto y garantizar su seguridad.
