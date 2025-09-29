Los gazatíes se quedan y todos los rehenes son liberados en 48 horas: las claves del plan de Estados Unidos para Gaza

Todos los ojos están puestos en Washington. Este lunes el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, se reúne con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, y, de este encuentro, se esperan resultados. Un acuerdo de alto el fuego en Gaza podría estar cerca. Durante el domingo, el líder hebreo también se vio con el enviado de la Administración Trump a Oriente Próximo, Steve Witkoff, y con Jared Kushner, yerno del presidente y ex asesor principal. En Israel, los líderes políticos ya han empezado a reaccionar a la posibilidad de un pacto por la tan anhelada tregua, que pondría fin o pausa a la brutal ofensiva militar israelí que ya ha matado a más de 66.000 palestinos.

A la espera de una confirmación, los medios de comunicación de la región desvelan algunos detalles del plan de Estados Unidos. El periódico The Times of Israel ha revelado los 21 puntos que buscan poner fin a la guerra contra Gaza, liberar a los rehenes israelíes y crear un camino hacia un Estado palestino. En paralelo a la celebración de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, Trump se reunió con varios líderes árabes y musulmanes que dieron su aprobación al plan. Sin embargo, Israel aún lo está valorando. A continuación, las bases conocidas del plan:

Probablemente esta sea la mayor novedad: la Administración Trump quiere que los palestinos se queden en su tierra en la Franja de Gaza. El pasado mes de febrero, el republicano sorprendió al mundo al defender que Estados Unidos tomaría el control de Gaza y reubicaría permanentemente a toda su población. Sus declaraciones y sus vídeos creados con inteligencia artificial para construir una Riviera vacacional en la Franja alentaron a los socios ultraderechistas del Gobierno de Netanyahu y las reclamaciones para desplazar forzosamente a los dos millones de gazatíes ganaron fuerza.

En cambio, la propuesta actual que está sobre la mesa se aleja mucho de estos sueños de los colonos radicales que comparten Ejecutivo con Netanyahu. "Nadie será obligado a abandonar Gaza, pero quienes decidan irse podrán regresar", establece The Times of Israel como punto número 12 del plan estadounidense. "Además, se animará a los gazatíes a permanecer en la Franja y se les ofrecerá la oportunidad de construir allí un futuro mejor", añade. En el segundo punto, afirma que "Gaza será reurbanizada en beneficio de su pueblo".

El plan estadounidense establece que "si Israel y Hamás aceptan la propuesta, la guerra terminará inmediatamente, las tropas israelíes detendrán todas sus operaciones y se retirarán gradualmente de la Franja". Además, cuando esto ocurra, a las 48 horas de que Israel acepte públicamente el acuerdo, todos los rehenes vivos y muertos serán devueltos. Aún quedan 48 cautivos en la Franja. Sólo 20 siguen con vida, aunque Hamás ha denunciado este fin de semana que la operación contra Ciudad de Gaza le ha hecho perder el contacto con dos rehenes.

Cuando los cautivos sean devueltos, Israel se compromete a liberar a "varios cientos de prisioneros de seguridad palestinos que cumplen cadena perpetua y a más de 1.000 habitantes de Gaza arrestados desde el comienzo de la guerra, junto con los cadáveres de varios cientos de palestinos". Después, la ayuda llegará a la Franja a los mismos niveles establecidos en el alto el fuego de octubre de 2025. Al menos 600 camiones entrarán cada día al enclave y se permitirá la rehabilitación de la infraestructura crítica y la entrada de equipo para remover escombros.

Otra de las grandes sorpresas de este plan es el reconocimiento de un conjunto de pasos que llevarían a un Estado palestino. Se prevé que Estados Unidos establezca un diálogo con Israel y los palestinos para acordar un "horizonte político" para la "coexistencia pacífica". Además, con el fin de la guerra, empezará la gestión del enclave por parte de un gobierno temporal de transición de tecnócratas palestinos, encargados de brindar servicios básicos. Un nuevo organismo internacional establecido por Washington en consulta con socios árabes y europeos supervisará este comité. A su vez, establecerá "un marco para financiar la reurbanización de Gaza hasta que la Autoridad Palestina complete su programa de reformas".

Este podría ser uno de los puntos conflictivos para el Gobierno israelí, porque Netanyahu ha expresado en repetidas ocasiones que la creación de un futuro Estado palestino es una línea roja. "Dar a los palestinos un Estado a un kilómetro de Jerusalén después del 7 de octubre es como darle a Al Qaeda un Estado a un kilómetro de Nueva York después del 11 de septiembre; es una locura, y no lo haremos", dijo el viernes en su discurso en la Asamblea General de la ONU. También ha demostrado su oposición a que la Autoridad Palestina, a cargo del Gobierno en la Cisjordania ocupada, asuma ningún rol parecido en Gaza.

"Hamás no tendrá ningún papel en el gobierno de Gaza", ha aclarado el plan. También la propuesta estadounidense garantiza que los miembros del grupo palestino que se comprometan a una coexistencia pacífica recibirán amnistía, y quienes desen abandonar lo podrán hacer a través de un paso seguro hacia los países receptores. La milicia islamista deberá desarmarse.

Desde Israel, el ministro ultraderechista de Finanzas, el colono radical Bezalel Smotrich, ha expuesto sus líneas rojas. Su partido, Sionismo Religioso, establece que el fin a la guerra se imponga "sólo con el desmantelamiento y la desmilitarización total y genuina de Hamás y la Franja de Gaza", y que las fuerzas israelíes permanezcan en el perímetro del enclave, incluido el Corredor Filadelfia a lo largo de la frontera entre Gaza y Egipto, y tener completa libertad de acción en todo el territorio. Exige que la Autoridad Palestina no tenga ningún papel en el gobierno de la Franja, ni siquiera de manera indirecta, porque tal rol equivaldría a reconocer un Estado palestino. "La idea de un Estado palestino debe descartarse por completo", ha dicho en un comunicado, subrayando que el acuerdo no contenga ni una sola mención de un Estado palestino. A su vez, ha pedido que Qatar, al que ha tildado de "hipócrita de dos caras que patrocina el terrorismo", no tenga ningún papel en la gestión de Gaza después de la guerra, y que se abra la frontera con Egipto para permitir que los palestinos que quieran abandonar Gaza puedan ir a cualquier país que los acepte.