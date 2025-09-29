El Reino Unido anuncia nuevas condiciones para obtener la residencia permanente en un intento de frenar a la derecha populista de Nigel Farage

El Gobierno laborista del Reino Unido está endureciendo los requisitos para poder optar a la residencia permanente en un intento de frenar el auge del partido populista Reform UK en las encuestas. La ministra del Interior, Shabana Mahmood, ha anunciado este lunes que obligará a todas las personas que aspiren a tener este estatus a tener un empleo y hacer contribuciones a la Seguridad Social, además de no depender de ayudas sociales, tener un historial delictivo limpio, hacer trabajos voluntarios para la comunidad y tener un buen nivel de inglés.

Estas medidas se suman a la extensión del plazo mínimo para obtener la residencia permanente en el Reino Unido, que pasará de 5 a 10 años en la mayoría de los casos, según anunció el Ejecutivo el pasado mayo. Hasta ahora, el permiso de residencia permanente se concedía de forma automática en caso de cumplir con las condiciones básicas, pero con las nuevas modificaciones "deberá ganarse", según señalan portavoces del Partido Laborista. Las personas que hagan una mayor contribución al Estado o que cuenten con trabajos cualificados podrán lograr antes este estatus, mientras que aquellas que hagan una "contribución menor", podrían no ser elegibles en ningún momento.

"Hasta que no tengamos el control de nuestras fronteras y hasta que no podamos decidir quién entra y quién debe irse, nunca seremos el país abierto, tolerante y generoso en el que sé que todos creemos", ha dicho Mahmood en el congreso del Partido Laborista que se está celebrando en Liverpool. En un discurso rodeada de los suyos, la ministra ha responsabilizado al anterior Gobierno de Boris Johnson del aumento del número de extranjeros llegados al país en los últimos años, un incremento que está "erosionado la confianza" de la ciudadanía, y ha señalado que para tener derecho a permanecer en el Reino Unido, los inmigrantes deben “contribuir”.

Lucha con Reform UK

A pesar del endurecimiento de su discurso, Mahmood ha tratado establecer una línea clara entre la propuesta del Gobierno y la planteada hace apenas una semana por Reform UK, la cual prevé la eliminación de la residencia permanente y su sustitución por una residencia temporal revisable cada cinco años bajo controles mucho más estrictos, entre ellos tener unos ingresos anuales de más de 60.000 libras (unos 68.000 euros), más del doble de la cantidad requerida actualmente para poder optar a un visado de trabajo.

La ministra ha rechazado las "soluciones rápidas" que ofrecen los populistas y los conservadores, los cuales "quieren dividir al país" y llevarlo de nuevo "a la senda del declive". Pero las medidas cada vez más duras para contener la llegada de extranjeros han evidenciado el creciente temor en las filas laboristas a una fuga de votos hacia Reform UK, un partido al que las últimas encuestas sitúan cerca de la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes y muy por delante del partido del primer ministro, Keir Starmer, que sufriría una aplastante derrota en caso de convocarse hoy nuevas elecciones.

Batalla interna

Starmer ha insistido en su voluntad de continuar al frente del Gobierno hasta el fin de la legislatura, previsto para 2029, a pesar de que cada vez más voces están exigiendo un cambio de rumbo a la dirección del partido para evitar la debacle. El alcalde de Manchester, Andy Burnham, ha vuelto a insistir este lunes en la necesidad de suavizar las estrictas normas fiscales impuestas por la ministra de Economía, Rachel Reeves, para dar al Ejecutivo un mayor margen de gasto y permitir la implementación de medidas destinadas a mejorar la vida de las familias trabajadoras, las cuales se están inclinando cada vez más por el líder populista Nigel Farage.

El propio Burnham ha amagado con dar un paso al frente para reemplazar a Starmer en caso de que no consiga revertir la situación. Una posibilidad que, aunque todavía se presenta lejana, es más real que nunca: según una encuesta de YouGov publicada este lunes por Sky News, casi dos tercios de la militancia —de una muestra de 704 personas— se muestran a favor de que Burnham coja las riendas del partido.