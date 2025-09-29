Suecia y Francia se unen a la defensa del espacio aéreo de Dinamarca durante la cumbre de la UE

Suecia y Francia se han sumado a la defensa del espacio aéreo de Dinamarca durante la cumbre de la UE. Se unen así al apoyo militar ofrecido por Alemania frente a una ‘guerra híbrida’ de la que los países nórdicos responsabilizan más o menos abiertamente a Rusia.

La presencia de drones sobre aeropuertos civiles y objetivos militares daneses está siendo investigada por las autoridades del país, ha apuntado la jefa del Gobierno de Dinamarca, Mette Frederiksen. No hay evidencias sobre quién está detrás de ello. “Pero está claro que hay un país que amenaza a Europa. Y este país es Rusia”, ha añadido la líder danesa, en un mensaje en redes sociales.

La ministra de Exteriores sueca, Maria Malmer Stenergard, ha calificado sin reparos de "vulneraciones rusas" los sucesivos incidentes detectados en países de la OTAN como Polonia, Estonia y Dinamarca. En Polonia saltaron las alarmas a principios de septiembre, ante una primera oleada de drones rusos, varios de los cuales fueron derribados por cazas de la OTAN. Unos días después irrumpieron en el espacio aéreo estonio de tres MIG-31 rusos.

Más cauteloso que la titular sueca de Exteriores se mostró su jefe de gobierno, Ulf Kristersson. A preguntas de un periodista sobre la supuesta autoría rusa, el líder sueco respondió que su país “no señalará con el dedo a nadie hasta no tener pruebas concluyentes”.

Unidad anti-drones sueca y fragata alemana

Suecia enviará a Dinamarca una unidad militar especial anti-drones, mientras que Alemania contribuirá con un contingente no especificado y con la fragata ‘Hamburgo’ que se encuentra ya en aguas bálticas. La cumbre de la UE en Copenhague tendrá lugar el miércoles y el jueves. Desde este lunes y hasta el viernes, su espacio aéreo estará cerrado para los drones civiles, una orden con la que quiere evitar situaciones confusas.

La alarma en Dinamarca persiste desde la semana pasada, cuando se ordenó el cierre del aeropuerto de Copenhague por la presencia de varios drones de gran tamaño. En los días siguientes aparecieron otros aparatos no identificados, varios de ellos sobre bases militares. Suecia y Noruega han detectado también drones sospechosos en instalaciones civiles y bases militares.

Oslo informó esta lunes de que dos vuelos comerciales habían tenido que ser desviados de su ruta, tras detectar sus controladores la presencia de aparatos sospechosos, presuntamente drones.