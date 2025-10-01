Alemania detiene a tres presuntos miembros de Hamás por planear atentados contra objetivos judíos

La Fiscalía general de Alemania ha informado de la detención de tres presuntos miembros de Hamás, dos de ellos con nacionalidad alemana, sospechosos de proporcionar munición y armas para esa organización terrorista destinados a perpetrar "atentados mortales contra objetivos judíos" en Berlín. Se les incautaron en el momento dos armas automáticas AK47, varias pistolas y munición "en una cantidad considerable".

A los sospechosos se les imputa "pertenencia a organización terrorista extranjera" e implicación en los preparativos para un "ataque grave contra la seguridad del Estado", de acuerdo con el comunicado emitido por la Fiscalía. Se sospecha que empezaron a proveerse de armas para Hamás en verano de 2025. Dos de los detenidos son nacidos en el Líbano y el tercero en Siria. Dos de ellos, identificados como Abel Al G. y Ahmad I., tienen nacionalidad alemana, mientras que el tercero, Wael F.M., es libanés. Tienen entre 30 y 40 años. Se espera que este jueves sean puestos a disposición de un juez de instrucción con la petición de ingreso en prisión provisional.

No se ha concretado por parte de la fiscalía posibles objetivos ni en qué grado se encontraban sus supuestos preparativos de atentado. La justicia de Alemania, país que practica el férreo apoyo a Israel, tiene abierto actualmente un proceso contra cuatro presuntos miembros de Hamás, que fueron detenidos en diciembre de 2023. En el curso de las investigaciones contra ellos se localizaron varios depósitos de armas repartidos por distintos puntos de Europa. Hasta estas detenciones, se había considerado que Alemania es un país 'refugio' para los militantes palestinos, pero no una posible base de operaciones para sus actividades.

Las tres detenciones se producen en un momento de crecientes presiones desde la opinión pública alemana sobre el Gobierno de Friedrich Merz para que se replantee el respaldo casi incondicional al Gobierno de Israel. El canciller, como sus antecesores, justifica esta posición en la responsabilidad especial de Alemania en el apoyo a los judíos tras el Holocausto. Se estima que en Alemania hay unos 400 presuntos militantes de Hamás.