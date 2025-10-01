Edificio de 20 plantas
Una explosión de gas causa el derrumbe parcial de un bloque en Nueva York
Redacción
El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) trabaja en un "derrumbe parcial" de un edificio de viviendas públicas de 20 pisos en el distrito del Bronx, causado por una explosión de gas este miércoles, incidente en el que, según medios locales, hasta el momento no se han reportado heridos.
"El FDNY trabaja en un derrumbe parcial en el 207 de la avenida Alexander, en el Bronx", informó en su cuenta de X el departamento. De acuerdo con 'The New York Post', los bomberos descubrieron que el pozo del incinerador se había derrumbado dentro del edificio. Por su parte, CBS News apunta que la explosión, que se dio a primera hora de la mañana, arrojó ladrillos, equipos de aire acondicionado y otros escombros sobre los edificios cercanos, la acera y la calle.
Se instaló un refugio de emergencia para inquilinos en un centro comunitario en Alexander Avenue, y "se ha garantizado que los autobuses de MTA se refugien allí", dijeron funcionarios de OME en X.
La explosión, que ocurrió a las 8:10 a. m. en el edificio de gran altura del proyecto Mitchel Houses en Alexander Avenue, cerca de East 135th Street, dejó un corte de 20 pisos a lo largo de una esquina del edificio. No se han reportado heridos, pero los servicios de emergencia continúan revisando los escombros con perros policiales mientras investigadores de la oficina del médico forense de la ciudad también estuvieron en la escena más de tres horas después de la explosión.
