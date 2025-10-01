¿Por dónde va la Flotilla a Gaza? Los barcos humanitarios encaran su tramo final hacia la Franja

La flotilla de ayuda para Gaza ya se encuentra en "zona de riesgo" de sufrir un ataque israelí pero mantiene su convicción de continuar hacia la Franja de Gaza pese a la recomendación de la escolta militar española e italiana de cesar en el intento. La misión marítima humanitaria se encuentra el miércoles frente a las costas de Egipto tras una noche de "maniobras de intimidación" realizadas, según los organizadores, por "buques militares israelíes".

Desde su partida de Barcelona el 31 de agosto, la misión ha sido víctima de averías técnicas, zumbidos de drones y ataques de éstos en los aledaños o cubiertas de una veintena de embarcaciones. En este momento, con el grueso del viaje realizado, la intención idea es llegar al enclave palestinocon el objetivo declarado de "romper el bloqueo israelí" y "abrir un corredor humanitario". El grupoha contado con el socorro de un navío español y otros dos italianos en caso de ataque que, tras llegar a la zona de riesgo se han descolgado de la asistencia y han recomendado a los activistas salir de la zona por seguridad.

El buque de la Armada española Furor partió la medianoche del jueves a viernes desde el puerto de Cartagena, y llegó el fin de semana a la zona en la que se encuentra la flotilla. El Ejército ha informado a las embarcaciones que el navío se mantendrá a una distancia prudencial de entre 12 y 24 millas.

recorrido flotilla gaza global sumud 1 octubre / El Periódico

El Familia, el buque cabecilla de la misión que lleva a personalidades como Ada Colau, tuvo que abortar la misión debido a una avería técnica que los propios ingenieros de la Flotilla han considerado irreparable. Además de la exalcaldesa de Barcelona, el barco alberga a la dirección de la "mayor misión humanitaria", como Saif Abukeshek o Thiago Ávila. Todosfueron relocalizados en otras embarcaciones.

Entre el rescate y la protección

Existen muchas dudas sobre el papel que van a desarrollar los tres navíos militares. Sobre todo en la tesitura que el Ejército israelí realize un ataque similar al que sufrieron dos de las embarcaciones mientras se encontraban ancladas en el puerto de Túnez, el 7 de septiembre. O este miércoles, cuando, según la organización, se dieron 13 explosiones alrededor de varios barcos, mientras más de 15 drones de baja altitud sobrevolaban el buque Alma, otro de los principales de la Global Sumud Flotilla.

La contribución española se define como "un buque de acción marítima equipado con todos los medios por si fuera necesario asistir a la flotilla o realizar algún rescate", a palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Nueva York. Por lo que atañe a Italia, el ministro de Defensa Guido Crosetto declaró que bajo ninguna intención quería "declarar la guerra a un país amigo", refiriéndose a Israel, añadiendo que su objetivo es que "nadie salga herido" y que además "las ayudas lleguen a Gaza". Ambas declaraciones se encauzan en la misma línea: bajo el riesgo de azuzar las hostilidades, parece altamente improbable que España e Italia respondan a un ataque israelí similar a los ya registrados.

Por su parte, la Global Sumud Flotilla afirmó este jueves, basándose en "información de inteligencia", que es "probable" que Israel intensifique "los ataques violentos contra la flotilla en las próximas 48 horas, potencialmente utilizando armas que podrían hundir barcos, herir y/o matar participantes". La organización ha hecho un llamamiento internacional a gobiernos y organismos para que "garanticen el paso seguro" de la misión.

Una respuesta incierta

En respuesta a los anuncios de España e Italia, Tel Aviv estaba "bastante seguro" ayer que los navíos en apoyo a las cincuentena de embaraciones "no harán falta". "No tenemos problema alguno con el hecho de que haya barcos alrededor. Fueron o serán enviados para estar a una cierta distancia", respondió el director general del Ministerio de Exteriores, Eden Bar Tal, además de agregar que la Marina israelí haría "lo máximo para proteger la seguridad de los pasajeros". El Ejecutivo israelí ha exhortado en los últimos días a descargar la ayuda en otros países (como Grecia o Chipre) mientras la hambruna declarada por la ONU sigue asolando Gaza.

Además, el precedente puede incentivar al miedo: en 2010, el buque turco Mavi Marmana fue asaltado y 10 de sus integrantes fueron asesinados por comandos israelíes, desencadenando una crisis diplomática sin precedentes entre Turquía e Israel. Además, Binyamín Netanyahu, primer ministro israelí, junto a su cúpula más cercana han realizado declaraciones incendiarias, definiendo a la GSF como la "flotilla de Hamás" y calificar a organizadores como Abukeshek de "operativos de Hamás".