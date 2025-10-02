Reino Unido
Cuatro heridos tras un atropello y un apuñalamiento en una sinagoga de Mánchester
La Policía ha abatido al autor del suceso
EFE
Londres
Cuatro personas resultaron heridas este jueves después de que un coche arrollara a los transeúntes y un hombre fuera apuñalado en el exterior de una sinagoga en la ciudad de Mánchester (norte de Inglaterra).
La Policía confirmó que ha disparado al presunto autor, cuyo estado se desconoce, mientras que el alcalde de Mánchester, Andy Burnham, aseguró que "ya no existe peligro inmediato".
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Interior deberá indemnizar con 560.000 euros a los familiares de los dos guardias civiles asesinados por Igor El Ruso
- Sorpasso en el pueblo más rico de Aragón: Cuarte de Huerva pierde el primer puesto
- El Sindicato de Inquilinas llama a boicotear a un empresario de Zaragoza tras la compra de dos bloques de viviendas 'para especular
- La nueva Romareda necesitará un nuevo 'enchufe' y la sociedad 'desiste' con el contrato de mantenimiento del modular
- El 'expediente Valery Fernández' y la gran hoja de servicios de Sebas Moyano
- Azcon y los cargos del PP plantan al ministro Óscar Puente en la inauguración de la A-22 en Huesca
- Ya se conocen las empresas que reurbanizarán el parque del Portillo de Zaragoza: nuevos plazos y un ahorro de 3 millones
- Azcón se desmarca de Extremadura y tomará 'sus propias decisiones' sobre un posible adelanto electoral