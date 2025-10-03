Alemania
El avistamiento de drones obligó a cerrar temporalmente el aeropuerto de Múnich
EFE
Berlín
El avistamiento de drones obligó anoche a cerrar el aeropuerto de Múnich, en el sur de Alemania, a interrumpir temporalmente las operaciones, lo que impidió a 17 vuelos despegar, en tanto que otros 15 que debían aterrizar fueron desviados a otros cuatro aeropuertos, informó la gestora del aeródromo en un comunicado este viernes.
"En la noche del 2 de octubre, el servicio alemán de control de tráfico aéreo (DFS) restringió y posteriormente interrumpió las operaciones de vuelo en el aeropuerto de Múnich a partir de las 22.18 hora local (20.18 GMT) debido a varios avistamientos de drones, indicó.
