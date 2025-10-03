Guerra en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la Flotilla rumbo a Gaza

Portugal investiga el permiso para escala en Azores de aviones de EEUU de camino a Israel

El Ministerio de Exteriores de Portugal anunció este jueves que ha abierto una investigación ante "un error de procedimiento evidente" en las autorizaciones dadas a aviones de Estados Unidos para hacer escala en la base atlántica de las Lajes, en el archipiélago luso de las Azores, antes de ser entregados a Israel.

En un comunicado, la cartera de Exteriores informó de que va a hacer una indagación sobre "las responsabilidades y modificará los procedimientos para evitar que tales errores de procedimiento se repitan, especialmente en los procesos de autorización tácita" a los aviones de EE.UU. que hacen escala en la base de las Lajes.