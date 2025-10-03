En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia dice que sus tropas siguen avanzando en Ucrania con la toma de otra localidad en Dnipropetrovsk
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Rusia acusa a Europa de estar saboteando los planes de paz de Trump para Ucrania
El Kremlin ha acusado a Europa de estar buscando el fracaso de los planes de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Ucrania. "Ha caído en una histeria militarista y antirrusa", ha dicho el portavoz, Dimitri Peskov.
"Esta postura obstaculiza gravemente una solución pacífica para Ucrania", ha afirmado Peskov este jueves ante el diario 'Izvestia', desde donde ha acusado a los europeos de "incitar al régimen de Kiev a mantenerse inflexible" ante el diálogo e insistir incluso en la posibilidad de un enfrentamiento directo con Rusia.
Rusia acusa a Europa de estar saboteando los planes de paz de Trump para Ucrania
El Kremlin ha acusado a Europa de estar buscando el fracaso de los planes de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Ucrania. "Ha caído en una histeria militarista y antirrusa", ha dicho el portavoz, Dimitri Peskov.
"Esta postura obstaculiza gravemente una solución pacífica para Ucrania", ha afirmado Peskov este jueves ante el diario 'Izvestia', desde donde ha acusado a los europeos de "incitar al régimen de Kiev a mantenerse inflexible" ante el diálogo e insistir incluso en la posibilidad de un enfrentamiento directo con Rusia.
Los líderes de la UE apuntan a un nuevo programa de ayuda tecnológica a Ucrania
Los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen y Antonio Costa, afirmaron este jueves que desvelarán "pronto" una nueva iniciativa destinada a dar a Ucrania la "ventaja tecnológica" que necesita frente a Rusia.
Von der Leyen y Costa reafirmaron el apoyo de los Veintisiete a Ucrania frente a la agresión de Moscú durante un encuentro con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, durante la cumbre de la Comunidad Política Europea (CEP) que se celebra hoy en Copenhague.
Estonia prohíbe la entrada al país a un rapero ruso por apoyar la ocupación de Rusia en Ucrania
El Gobierno de Estonia ha anunciado este jueves que ha prohibido la entrada al país al rapero ruso Kamazz, que tenía previsto dar un concierto el 4 de octubre en la ciudad de Narva, cercana a la frontera con Rusia, por su apoyo a la ocupación de Moscú sobre territorio ucraniano.
"Desde el estallido de la guerra a gran escala en Ucrania, nuestro mensaje ha sido muy claro: las figuras culturales del Estado agresor y los individuos que apoyan la agresión no tienen cabida en Estonia", ha indicado el Ministerio de Exteriores en un comunicado.
Canje de prisioneros
Rusia y Ucrania realizaron este jueves un nuevo canje en el que participaron 185 prisioneros de cada bando, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.
"De conformidad con los acuerdos ruso-ucranianos alcanzados en Estambul el 23 de julio, 185 militares rusos fueron devueltos desde el territorio controlado por el régimen de Kiev. A cambio, se les entregaron 185 prisioneros de las fuerzas ucranianas", señala la nota castrense.
Según el comunicado, también fueron "repatriados 20 civiles".
Zelenski pide a los líderes europeos que especifiquen sus garantías de seguridad
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió este jueves en su intervención ante los líderes europeos reunidos en la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) que especifiquen por escrito las garantías de seguridad que están dispuestos a ofrecer a Ucrania.
“Necesitamos completar finalmente al cien por cien el trabajo en garantías de seguridad”, dijo en su discurso Zelenski, que agradeció el trabajo hecho hasta ahora en este sentido, pero pidió más concreción en el compromiso de los líderes dispuestos a ayudar a Kiev a disuadir a Rusia de volver a invadir Ucrania una vez haya terminado la guerra.
“Y ahora necesitamos ponerlo todo sobre el papel y preparar todos, todos los detalles”, agregó el presidente ucraniano.
85 drones derribados
Las defensas antiaéreas rusas derribaron la noche del miércoles 85 drones de ala fija ucranianos sobre seis regiones del país y la anexionada península de Crimea, informó este jueves el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram. Según el parte castrense, 38 de los aparatos abatidos fueron destruidos en la región de Vorónezh, limítrofe con Ucrania.
La situación en Chernóbil
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció un ataque ruso con más de veinte drones contra una subestación eléctrica en Slavútich, en el norte de Kiev, que provocó un apagón de más de tres horas en el sarcófago donde se custodian los residuos del accidente nuclear en la central de Chernóbil. "Un ataque ruso contra una de nuestras subestaciones energéticas en Slavútich provocaron un apagón que duró más de tres horas en las instalaciones de la antigua Central Nuclear de Chernóbil”, dijo en redes sociales Zelenski, que agregó que entre las instalaciones afectadas estuvo el sarcófago.
Un petrolero ruso en Francia
Las autoridades francesas han inmovilizado este miércoles un barco petrolero y han detenido a dos tripulantes frente a las costas de la localidad bretona de Saint-Nazaire, en el este del país, a los que la Fiscalía de Brest investiga por supuestos "delitos marítimos". El buque, nombrado 'Pushpa' o 'Boracay', ha sido abordado por soldados franceses con uniformes de camuflaje y pasamontañas, que han arrestado al capitán y su primer oficial. Según las informaciones recogidas por la cadena TF1, este barco con bandera de Benín zarpó de un puerto de Rusia con destino a India y es sospechoso de transportar ilegalmente petróleo ruso, eludiendo las sanciones internacionales relacionadas con la guerra en Ucrania.
Concluye la cumbre informal de líderes de la UE centrada en defensa y en apoyo a Ucrania
Los líderes de la Unión Europea (UE) concluyeron este miércoles su reunión informal en Copenhague, que ha estado centrada en el refuerzo de las capacidades defensivas de los Veintisiete y en el apoyo financiero a Ucrania frente a la agresión rusa.
Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete concluyeron sus dos sesiones de trabajo de hoy en el complejo de Christiansborg y se dirigieron al Palacio de Amalienborg, residencia de la familia real danesa, para asistir desde las 19:00 hora local (17:00 GMT) a una cena en la que participarán los mandatarios de la UE más los de otros países europeos pertenecientes a la Comunidad Política Europea (CPE).
- Interior deberá indemnizar con 560.000 euros a los familiares de los dos guardias civiles asesinados por Igor El Ruso
- Sorpasso en el pueblo más rico de Aragón: Cuarte de Huerva pierde el primer puesto
- La nueva Romareda necesitará un nuevo 'enchufe' y la sociedad 'desiste' con el contrato de mantenimiento del modular
- Ya se conocen las empresas que reurbanizarán el parque del Portillo de Zaragoza: nuevos plazos y un ahorro de 3 millones
- El Sindicato de Inquilinas llama a boicotear a un empresario de Zaragoza tras la compra de dos bloques de viviendas 'para especular
- El 'expediente Valery Fernández' y la gran hoja de servicios de Sebas Moyano
- Azcon y los cargos del PP plantan al ministro Óscar Puente en la inauguración de la A-22 en Huesca
- Azcón se desmarca de Extremadura y tomará 'sus propias decisiones' sobre un posible adelanto electoral