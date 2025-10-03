Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abordaje en alta mar

Llegan a Italia los primeros miembros de la flotilla expulsados por Israel

El senador italiano Marco Croatti (C) es recibido por su familia a su llegada al aeropuerto de Fiumicino.

El senador italiano Marco Croatti (C) es recibido por su familia a su llegada al aeropuerto de Fiumicino. / TELENEWS / EFE

EP

Cuatro diputados italianos que viajaban a bordo de la Global Sumud Flotilla interceptada por las fuerzas israelíes han aterrizado este viernes en el aeropuerto Fiumicino de Roma, en lo que supone el arranque del procedimiento de expulsiones de las más de 400 personas detenidas desde el miércoles por la noche.

En concreto, se trata del senador Marco Croatti, del Movimiento 5 Estrellas, el diputado Arturo Scotto y la eurodiputada Annalisa Corrado, del Partido Democrático (PD), y la también eurodiputada Benedetta Scuderi, representante de la formación Europa Verde.

La líder del PD, Elly Schlein, ha difundido en redes sociales un vídeo en el que abraza a Scotto y Corrado a su llegada, junto a un mensaje en el que ha llamado a los gobiernos internacionales a hacer "todo lo posible" para "agilizar la liberación y el regreso de los activistas".

"Todos los activistas de la Flotilla deben ser liberados de inmediato y se les debe permitir regresar, ya que su detención por parte del Gobierno israelí es ilegal, al igual que su interceptación en aguas internacionales", ha reclamado Schlein.

Noticias relacionadas y más

Un mensaje similar al que ha compartido el líder del Movimiento 5 Estrellas, Giuseppe Conte, que ha llamado a Croatti para mostrarse "orgulloso" de lo que ha hecho. Conte ha subrayado que la flotilla ha enviado "una señal contundente" y ha cargado contra "la hipocresía de quienes encubren el genocidio en curso en Gaza".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Sorpasso en el pueblo más rico de Aragón: Cuarte de Huerva pierde el primer puesto
  2. La nueva Romareda necesitará un nuevo 'enchufe' y la sociedad 'desiste' con el contrato de mantenimiento del modular
  3. Sorpresa en el pueblo más rico de Aragón: “Igual ha venido un jeque a vivir y no nos hemos enterado”
  4. Ya se conocen las empresas que reurbanizarán el parque del Portillo de Zaragoza: nuevos plazos y un ahorro de 3 millones
  5. Luso Delgado, exjugador del Córdoba y de la cantera del Zaragoza: 'Si el Zaragoza ata a Carracedo y Guardiola tendrá mucho ganado
  6. Hospital Miguel Servet: empiezan las obras para trasladar los servicios de Gestión a la antigua cafetería
  7. Jorge Ortí, exjugador del Real Zaragoza: 'Me operaron seis veces, sufrí mucho y convivo con el dolor, pero fui afortunado
  8. Zaragoza no se libra de la huelga en el transporte en el Pilar: motivos y fechas de los paros en el tranvía

El Ebro despide un año hidrológico con un 18% más de precipitaciones

El Ebro despide un año hidrológico con un 18% más de precipitaciones

Llegan a Italia los primeros miembros de la flotilla expulsados por Israel

Llegan a Italia los primeros miembros de la flotilla expulsados por Israel

Trump da un ultimátum a Hamás para que acepte antes del domingo su plan de paz para Gaza o será un infierno

Trump da un ultimátum a Hamás para que acepte antes del domingo su plan de paz para Gaza o será un infierno

Israel hace públicas imágenes del traslado a prisión de los supuestos activistas de la flotilla detenidos

Israel hace públicas imágenes del traslado a prisión de los supuestos activistas de la flotilla detenidos

El Teatro de las Esquinas acoge 'Remátame otra vez', la comedia en la que nada es lo que parece…o sí

El Teatro de las Esquinas acoge 'Remátame otra vez', la comedia en la que nada es lo que parece…o sí

Cierra la primera de las siete Zonas Jóvenes que el PP clausurará en Zaragoza: "Era una forma de relacionarme. Ahora ya no podré"

Cierra la primera de las siete Zonas Jóvenes que el PP clausurará en Zaragoza: "Era una forma de relacionarme. Ahora ya no podré"
Tracking Pixel Contents