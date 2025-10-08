Guerra en Oriente Próximo, en directo | La nueva flotilla a Gaza denuncia que Israel ha interceptado varios de sus barcos

Israel asegura que todos los pasajeros están a salvo

El Ministerio de Exteriores de Israel confirmó este miércoles que interceptó todos los barcos de la última coalición de Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens, que navegaba rumbo a Gaza y que todos sus pasajeros "están a salvo y seguros" y que fueron trasladados a un puerto israelí.

"Otro intento inútil de romper el bloqueo naval legal y entrar en una zona de combate terminó en nada. Las embarcaciones y los pasajeros fueron trasladados a un puerto israelí. Todos los pasajeros están a salvo y en buen estado de salud. Se espera que los pasajeros sean deportados de inmediato", recoge un breve mensaje de Exteriores.