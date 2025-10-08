Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conflicto en Oriente Próximo

Hamás anuncia un intercambio con Israel de las listas de rehenes y presos que serían liberados si hay acuerdo

Palestinos desplazados a causa de la ofensiva del Ejército de Israel contra la ciudad de Gaza, en el orte de la Franja de Gaza

Palestinos desplazados a causa de la ofensiva del Ejército de Israel contra la ciudad de Gaza, en el orte de la Franja de Gaza / Europa Press/Contacto/Rizek Abdeljawad

Redacción

Beirut

El grupo islamista Hamás informó de que en el marco de las negociaciones que se llevan a cabo en Egipto para el fin de la guerra se han intercambiado este miércoles "las listas de prisioneros que serán liberados", al tiempo que asegura que hay un "espíritu de optimismo" respecto a las conversaciones.

En un mensaje difundido en sus redes, Hamás indica que su delegación está mostrando "la positividad y la responsabilidad necesarias para lograr los avances necesarios y completar el acuerdo".

Este miércoles está previsto que se sumen a las negociaciones Jared Kuchner y Steve Witkoff, los enviados de Donald Trump, con el objetivo de impulsar el plan presentado por el presidente de EEUU.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Mayed al Ansari, indicó el martes que aún faltan acuerdos entre Israel y Hamás sobre "muchos detalles" de la propuesta de Trump para un alto el fuego en la Franja de Gaza, después del inicio el lunes de unos contactos indirectos en Egipto para cerrar un pacto.

La propuesta de Trump fue apoyada públicamente por el primer ministro de Israel, Binyamín Netanyahu, quien sin embargo matizó horas después que no respaldará la creación de un Estado palestino y que las tropas israelíes permanecerán desplegadas "en la mayoría" de Gaza, lo que generó dudas sobre la viabilidad de la aplicación del plan estadounidense.

