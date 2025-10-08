La nueva flotilla rumbo a Gaza denuncia que Israel ha interceptado varios de sus barcos

La coalición Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens, que navega rumbo a Gaza con nueve barcos con el objetivo de romper el bloqueo de Israel, denunció que buques militares israelíes los rodearon e interceptaron algunas de sus embarcaciones en la madrugada de este miércoles.

A través de sus redes sociales, la flotilla alertó a las 2:38 GMT que ocho embarcaciones militares de Israel los rodearon en aguas internacionales y que al menos dos barcos fueron detenidos. Poco después, sobre las 3:00 GMT, aseguraron que el velero Milad fue también atacado e interceptado.

"El Ejército israelí no tiene jurisdicción legal en aguas internacionales. Nuestra flotilla no presenta ninguna amenaza. Cargamos ayuda vital con un valor de más de 110.000 dólares en medicinas, material respiratorio y suplementos nutricionales destinados a los hospitales de Gaza", publicó la iniciativa.

Cuatro horas antes de denunciar los ataques, la flotilla aseguró haber cruzado la frontera de las 140 millas náuticas (unos 260 kilómetros), la distancia a la que Israel ha empezado a interceptar iniciativas parecidas anteriormente.

El Ministerio de Exteriores israelí ha informado en su cuenta de la red social X de que "las embarcaciones y los pasajeros fueron trasladados a un puerto israelí", ha asegurado que "todas" las personas a bordo se encuentran en "buen estado de salud" y que serán deportados "rápidamente". En el mismo mensaje, ha señalado que "otro intento inútil de romper el bloqueo naval legal y entrar en una zona de combate terminó sin resultados".

La flotilla, con unos 140 tripulantes, ya preveía que sus embarcaciones fueran detenidas en el Mediterráneo, igual que ocurrió el pasado miércoles con la Flotilla Global Sumud, que zarpó casi un mes antes que la de la Libertad.

La misión constituye un nuevo intento para romper el asedio israelí a Gaza y crear un corredor humanitario con la Franja.