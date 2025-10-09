Trump anuncia el acuerdo de Israel y Hamás sobre la primera fase de su plan de paz para Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves un acuerdo entre Israel y Hamás sobre la primera fase de su plan de paz, un plan de 20 puntos que presentó la semana pasada.

“Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada”, ha escrito Trump en un mensaje en su red Truth Social.

El mensaje Trump lo ha colgado a las 18.51 horas de Washington, poco antes de las dos de la madrugada en Gaza e Israel y en Sharm el Sheij, la localidad de Egipto donde se han estado realizando las negociaciones, a las que se habían sumado en las últimas horas el enviado de Trump a la región, Steve Witkoff, su yerno y asesor durante su primer mandato, Jared Kushner, y el primer ministro de Qatar, Mohammed Abdulrahman Al Zan.

Entrada de ayuda

Qatar y Hamás también han emitido comunicados sobre el acuerdo, apuntando además a que se permitirá la entrada de ayuda humanitaria en Gaza.

Nadie, no obstante, había dado a la hora de escribir estas líneas detalles concretos, incluyendo los calendarios específicos de la liberación o dónde quedará fijada la línea de retirada israelí.

"Hacia una paz fuerte, duradera y eterna"

En su mensaje Trump se ha declarado “muy orgulloso” de hacer el anuncio sobre el acuerdo y lo que ha llamado “los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna”.

“Todas las partes serán tratadas con justicia”, ha escrito también en el mensaje el republicano, que ha hablado de “un GRAN día para el mundo árabe y musulmán, israelís, todas las naciones del entorno y EEUU” y ha dado las gracias en particular a mediadores de Qatar, Egipto y Turquía.

“¡Benditos sean los que hacen la paz!”, ha escrito Trump, que horas antes del anuncio formal de acuerdo reiteraba la idea de que él mismo es merecedor del premio Nobel de la Paz.

Lo hacía en una mesa redonda en la Casa Blanca sobre política interior (centrado en "antifa"), un encuentro al que entró por sorpresa el secretario de Estado, Marco Rubio, que pasó una nota manuscrita para Trump y luego le hizo unos comentarios al oído.

Entonces el presidente informó de que estaban "muy cerca de un acuerdo". En la nota que le había pasado Rubio, según la imagen que capturó un fotógrafo de Associated Press, se podía leer: “Necesita aprobar pronto un mensaje para Truth Social para poder ser el primero en anunciar el acuerdo”. Poco después Trump justificó tener que ausentarse de la reunión.

Posible viaje este fin de semana

Trump anunció también que podría viajar a Egipto este fin de semana, un extremo que luego ratificó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.