Mantenimiento de la paz
EEUU enviará 200 soldados para supervisar el acuerdo entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza
EFE
El Ejército de Estados Unidos enviará 200 soldados a Israel para que se unan a las tareas humanitarias de supervisión en el marco de la implementación de la primera fase del acuerdo de paz con Hamás en la Franja de Gaza.
De acuerdo con el Comando Central de Estados unidos, los efectivos enviados establecerán un "centro de coordinación civil-militar" en territorio israelí y palestino.
Las tropas trabajarán en conjunto con soldados de otros países como Egipto, Turquía y Emiratos Árabes Unidos como parte de un apoyo acordado al acuerdo firmado este miércoles.
El almirante Bradley Cooper será el oficial a cargo de las tropas que tienen como objetivo garantizar el cumplimiento de la seguridad y observar el accionar de las fuerzas locales.
Las fuentes militares agregaron que este despliegue en Oriente Próximo ha sido practicado con las tropas durante los últimos meses y aseguran que los planes de seguridad que se desarrollarán serán compartidos con las autoridades de Israel.
Desescalada
El acuerdo de paz, firmado este miércoles bajo la mediación internacional, contempla la liberación de rehenes, el cese de hostilidades y el inicio de un proceso gradual de desescalada en Gaza.
Además, establece mecanismos de supervisión multilateral para garantizar que ninguna de las partes incurra en acciones ofensivas, buscando sentar las bases para negociaciones futuras hacia una solución más amplia y duradera en la región.
- La desigualdad se agrava en Zaragoza: la brecha entre la zona más rica y más pobre ya ronda los 21.000 euros
- Cierra por sorpresa una conocida hamburguesería del centro de Zaragoza en las Fiestas del Pilar
- Un exjugador del Real Zaragoza sin equipo desde 2022 vuelve a jugar al fútbol: 'Todos le conocen
- Zaragoza hace la declaración de la renta: estos son los barrios más ricos y más pobres
- El encuentro entre Sylvia Pantoja y Natalia Chueca en las Fiestas del Pilar: '¿Estás por aquí, por Zaragoza?
- El tiempo durante la Ofrenda de Flores de Zaragoza: esta será la temperatura hora a hora y el riesgo de lluvia
- Los 1.000 partidos de Emilio Larraz: 'Debería haber sido entrenador del Zaragoza
- El restaurante de Zaragoza donde Jorge Azcón se reunió con los toreros aragoneses del momento