Oriente Próximo
El Ejército israelí comienza a replegarse de las áreas urbanas de Gaza
Las tropas han iniciado el repliegue hacia la denominada línea amarilla, siguiendo el acuerdo de alto el fuego en vigor
El Ejército israelí comenzó este viernes a replegarse hacia la denominada línea amarilla, siguiendo el acuerdo de alto el fuego en vigor y abandonando ciudades como la capital y otras zonas urbanas, confirmó EFE en el terreno.
La retirada gradual de las tropas ha permitido a la población regresar a barrios en la ciudad de Gaza como Tal al Hawa y Sheikh Radwan, pero el desplazamiento del sur al norte del enclave sigue prohibido, con ataques disuasorios de artillería y la vigilancia de drones.
Las tropas sí continúan apostadas en áreas militares como el Corredor de Netzarim, que corta Gaza en dos a la altura del kibutz Beeri hasta el Mediterráneo, el de Filadelfia o el Eje de Morag en el sur.
Esta primera retirada deja bajo control israelí alrededor del 53 % del territorio de la Franja de Gaza, con una superficie de unos 185km². Durante la ofensiva, Israel llegó a controlar -o bien como zona militar o bajo orden de evacuación forzosa- más del 80 % del enclave.
La Defensa Civil gazatí, en un comunicado, instó de nuevo hoy a los palestinos a "no acercarse ni regresar" a las zonas donde había fuerzas israelíes, especialmente las zonas fronterizas de la ciudad de Gaza, "hasta que las autoridades competentes hayan anunciado oficialmente la retirada".
"Incumplir esta advertencia pone en riesgo su vida. Instamos a todos a cumplirla por su seguridad y para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia", añadió el servicio de rescatistas.
- La desigualdad se agrava en Zaragoza: la brecha entre la zona más rica y más pobre ya ronda los 21.000 euros
- Cierra por sorpresa una conocida hamburguesería del centro de Zaragoza en las Fiestas del Pilar
- Un exjugador del Real Zaragoza sin equipo desde 2022 vuelve a jugar al fútbol: 'Todos le conocen
- Zaragoza hace la declaración de la renta: estos son los barrios más ricos y más pobres
- El encuentro entre Sylvia Pantoja y Natalia Chueca en las Fiestas del Pilar: '¿Estás por aquí, por Zaragoza?
- El tiempo durante la Ofrenda de Flores de Zaragoza: esta será la temperatura hora a hora y el riesgo de lluvia
- Los 1.000 partidos de Emilio Larraz: 'Debería haber sido entrenador del Zaragoza
- El restaurante de Zaragoza donde Jorge Azcón se reunió con los toreros aragoneses del momento