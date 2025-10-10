Varios muertos en una fábrica de material militar de Tennessee (EEUU) tras una explosión

Una explosión a primera hora de la mañana en la empresa Accurate Energetic Systems, en la zona de Bucksnort (Tennessee, EEUU), ha provocado una respuesta de emergencia masiva. La Oficina del Sheriff del Condado de Hickman ha instado al público a mantenerse alejado mientras los equipos trabajan para asegurar el lugar.

Las autoridades dijeron que varias personas murieron y varias más permanecen desaparecidas tras una explosión en la fábrica, fundamentalmente dedicada a la producción de explosivos.

Las autoridades confirmaron que "varias" personas murieron después de una explosión poco antes de las 8 a.m. Un funcionario de Gestión de Emergencias del Condado de Humphrey dijo que al menos 19 personas están desaparecidas y que muchas otras han sido hospitalizadas.

"Tenemos varias personas que están desaparecidas. Estamos intentando ser conscientes con las familias por esa situación. Tenemos algunas personas que, podemos confirmar, están muertas", expresó el alguacil Chris Davis en una rueda de prensa. Aunque aún se desconocen los motivos del accidente, las autoridades reportaron que un "estallido devastador" se produjo a las 07.45 hora local (13.45 GMT), lo que afectó a un "edificio entero".

En dicho lugar se encontraban 19 trabajadores, cuyo paradero aún se desconoce, declaró el director de Asistencia Médica de Emergencia (EMA) del condado de Humphreys, Odell Poyner, a la televisión local WKRN. La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, en inglés) se ha desplazado al lugar para auxiliar con la emergencia.

La empresa, según su sitio web, "se dedica al desarrollo, fabricación, manipulación y almacenamiento de productos energéticos de alta calidad utilizados en los mercados de defensa y comerciales".

Fundada en 1980, Accurate Energetic Systems cuenta con la certificación SBA como pequeña empresa propiedad de mujeres y se encuentra a la vanguardia de la industria energética. Los productos que venden se destinan tanto al sector militar como al comercial.

Las principales líneas de producto de la empresa son los explosivos a granel para demolición. También la fundición de dispositivos explosivos especiales, dispositivos y explosivos de demolición de aplicación militar, prensado de perdigones (también para aplicaciones aeroespaciales) y servicios de pruebas de explosivos.