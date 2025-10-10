María Corina Machado recibe felicitaciones de Europa, EEUU y América Latina por el Nobel de la Paz, pero no de Trump

La entrega del Premio Nobel de la Paz a la venezolana María Corina Machado provocó inmediatas palabras de celebración en América Latina, Europa y Estados Unidos, donde el trumpismo esperaba que el galardón quedara en manos del multimillonario. Machado sintió la inmediata obligación de agradecerle a Donald Trump su sostén. "Hoy más que nunca contamos con el presidente de los EEUU", dijo la líder de Vente Venezuela. El republicano no había felicitado en el momento de escribir estas líneas a la opositora, simplemente se limitó a repostear un mensaje de Machado. En cambio, colgó en su red, Truth Social, un mensaje agradeciendo al presidente ruso, Vladímir Putin, una declaración de respaldo a sus aspiraciones al prestigioso galardón. Aunque Putin evitó considerar si su homólogo es merecedor del premio, aseguró que "está haciendo mucho para resolver crisis complejas que han durado años, incluso décadas".

El director de comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung, había expresado antes cierto desagrado por las novedades. "El presidente Trump seguirá alcanzando acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas". A su juicio, "el Comité del Nobel probó que pone la política por encima de la paz". "Es un placer ver a María Corina Machado recibir este premio", dijo, por su parte, el senador republicano Rick Scott, y la llamó "una heroína y líder de la libertad y la democracia" cuya amistad ha cultivado.

El ultraderechista Javier Milei reaccionó eufórico con palabras propias de la Casa Blanca. "Gracias por pelear contra la narcodictadura de Venezuela". El mandatario argentino destacó la "enorme lucha por la defensa valiente de la LIBERTAD y de la democracia" y la "inspiración" con la que la premiada "ilumina al mundo". El exmandatario argentino Mauricio Macri se pronunció con el mismo entusiasmo. "Pocas veces se ha elegido tan bien a alguien para representar la paz", sostuvo el magnate.

A pesar de encontrarse en las antípodas políticas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quiso evitar suspicacias y se expresó en X de manera ambigua: "Felicito a Wangari (Maathai) y a María Corina (Machado) por sus premios. Wangari ha luchado por defender la vida en el planeta ante la crisis climática". De esta manera, unió a Machado con la líder keniana fallecida en 2011 y que había recibido el galardón en el año 2004. La Academia sueca había publicado un trino en el que destacaba su trayectoria. La felicitación conllevó una petición especial de Petro en momentos de creciente tensión entre Washington y Caracas. "De María Corina espero que ayude a que su país consiga el diálogo para mantener la paz".

La derecha colombiana abrazó como propio el premio, en especial los expresidentess Álvaro Uribe e Iván Duque. Para Ingrid Betancourt, el Nobel a Machado es "la antesala de la liberación del pueblo venezolano". Juan Manuel Santos, Premio Nobel por haber acordado con las FARC la finalización del conflicto armado, puso énfasis en la "valentía y perseverancia" de la ganadora "en su lucha por la libertad y la paz de Venezuela".

Impacto en Europa

La Unión Europea (UE) también destacó el "poderoso mensaje" en favor de la democracia que se le ha dado al mundo con el Premio Nobel de la Paz entregado a Machado. "Querida María, la lucha continúa", dijo Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión. El presidente francés, Emmanuel Macron, saludó a Machado por su valentía y ponderó el compromiso "decidido a favor de la democracia y la libertad en Venezuela". El canciller de Alemania, Friedrich Merz, hizo referencia a los años que Machado "viene luchando incansablemente por la libertad y el Estado de derecho en Venezuela, valores que defendemos en todo el mundo". El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, felicitó a la dirigente por "su extraordinario compromiso con la democracia" y su "gran dedicación personal".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, festejaron la noticia. "Nuestra más sincera enhorabuena por este reconocimiento tan merecido, @MariaCorinaYA. Gracias a una mujer fuerte, valiente y decidida como tú, el pueblo venezolano está a un paso de lograr su libertad", dijo el líder de Vox, Santiago Abascal, a través de X. En el momento de escribir estas líneas, el presidente Pedro Sánchez no había reaccionado.

Por su parte, el portavoz de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Thameen Al-Kheetan, señaló que la decisión refleja "las claras aspiraciones del pueblo de Venezuela por elecciones libres y justas, por los derechos civiles y políticos y por el Estado de derecho".

Según el Comité que entregó la distinción, Machado "cumple con los tres criterios establecidos en el testamento de Alfred Nobel para la selección de un Premio Nobel de la Paz. Ha unido a la oposición de su país. Nunca ha flaqueado en su resistencia a la militarización de la sociedad venezolana. Ha sido firme en su apoyo a una transición pacífica a la democracia". Y añadió, a modo de advertencia: "vivimos en un mundo donde la democracia está en retroceso, donde cada vez más regímenes autoritarios desafían las normas y recurren a la violencia".