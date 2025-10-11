Guerra en Oriente Próximo, en directo | Trump confirma que viajará a Israel y Egipto con motivo del acuerdo alcanzado para Gaza

Hamás y otras facciones palestinas rechazan la "tutela extranjera" para administrar Gaza

Hamás y otras dos facciones palestinas rechazan "cualquier tutela extranjera" en la administración de la Franja de Gaza, territorio donde, según el plan de paz que negocia con Israel, un organismo internacional supervisará la formación de un "comité palestino tecnocrático y apolítico" que lo gobernará temporalmente.

"Enfatizamos nuestro rechazo absoluto a cualquier tutela extranjera, y afirmamos que la determinación de la forma de administrar la Franja de Gaza y las bases del funcionamiento de sus instituciones es un asunto interno palestino", subrayan Hamás, la Yihad Islámica en Palestina y el Frente Popular para la Liberación de Palestina en un comunicado conjunto.