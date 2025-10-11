Zelenski insta a Trump a negociar la paz en Ucrania tras el "éxito" en Oriente Próximo

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha instado este sábado a su homólogo de EEUU, Donald Trump, a negociar la paz en Ucrania tras el "éxito" logrado con el acuerdo de alto el fuego en Gaza entre Israel y Hamás. Zelenski ha realizado esta petición a Trump durante una llamada telefónica calificada de "muy positiva y productiva" por Zelenski.

"Felicité al presidente Donald J. Trump por su éxito y por el acuerdo en Oriente Próximo que logró alcanzar, lo cual constituye un logro excepcional. Si se puede detener una guerra en una región, sin duda también se pueden detener otras guerras, incluida la que libra Rusia", ha escrito el dirigente ucraniano en su página de Facebook.

La conversación ha tenido lugar un día después de uno de los ataques más importantes de Rusia contra la red eléctrica de Ucrania, que dejó a oscuras a centenares de miles de hogares en Kiev y otras regiones a las puertas del invierno y provocó la muerte de un menor de 7 años.

"He informado al presidente Trump de los ataques de Rusia contra nuestro sistema energético y agradezco su disposición a ayudarnos", ha dicho Zelenski en X, antes de destacar que la charla ha sido "muy positiva y productiva" y "Hablamos sobre oportunidades para reforzar nuestra defensa aérea, así como sobre acuerdos concretos en los que estamos trabajando para garantizarlo. Existen buenas opciones e ideas sólidas sobre cómo fortalecernos verdaderamente", ha añadido.

Cambio de discurso

Ambos dirigentes se reunieron el pasado 23 de septiembre en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas celebrada en Nueva York, poco después de que el republicano declarara que Kiev es capaz de recuperar territorio, en lo que significó un cambio de discurso radical de Trump respecto de las posibilidades del país eslavo frente a Moscú.

Desde que inició su invasión a gran escala, en febrero de 2022, Rusia ha lanzado ataques contra la red energética ucraniana cada invierno. Estos bombardeos tienen un fuerte impacto entre la población, puesto que además de cortar la luz y la calefacción en millones de hogares en un país donde las temperaturas invernales en muchas ocasiones se sitúan bajo cero, también ocasionan perturbaciones en el suministro de agua. Kiev considera estos ataques un crimen de guerra.

La semana que viene, una delegación ucraniana viajará a Estados Unidos para hablar de posibles sanciones, enregía y defensa antiaérea de Ucrania, según anunció el propio Zelenski el jueves. Asimismo, estará sobre la mesa el tema del uso de los activos rusos congelados para la reconstrucción del país eslavo, una cuestión que sigue generando muchas dudas legales.