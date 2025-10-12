Guerra en Oriente Próximo, en directo | Trump confirma que viajará a Israel y Egipto con motivo del acuerdo alcanzado para Gaza

Costa representará a la UE durante la firma de paz en Gaza celebrada este lunes en Egipto

El presidente del Consejo Europeo, Antònio Costa, viajará este lunes a la ciudad egipcia de Sharm el Sheij para representar a la Unión Europea (UE) durante la cumbre internacional donde se espera poner fin a la guerra en Gaza con la firma del plan de paz, informó a los medios una portavoz este domingo.

"El presidente Costa ha aceptado la invitación del presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sissi, y del presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, para asistir a la «Cumbre de Sharm el Sheij por la Paz» el lunes 13 de octubre", afirmó una portavoz del presidente del Consejo.