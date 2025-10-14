Trump amenaza con imponer aranceles a España por el gasto en Defensa: “Deben ser castigados”

La sonrisa y el fuerte apretón de manos entre Donald Trump y Pedro Sánchez el lunes y las palabras del presidente de Estados Unidos sobre el “trabajo fantástico” de España fueron un espejismo. Este martes el mandatario estadounidense ha vuelto a criticar duramente al gobierno español como miembro de la OTAN por no contribuir el 5% del PIB a Defensa, se ha declarado “muy descontento con España” y ha amenazado con imponer aranceles en represalia. “Deben ser castigados”, ha dicho.

Trump ha realizado estas declaraciones en la Casa Blanca, conforme contestaba preguntas a la prensa antes de un almuerzo de trabajo con el presidente argentino, Javier MIlei. Y lo hecho ante la pregunta de un periodista de la agencia EFE sobre si apoyaría que la OTAN expulsara a España, un paso que la semana pasada, durante un encuentro con el presidente finlandés, Alexander Stubb.sugirió que los países de la Alianza deberían dar.

Entonces Moncloa respondió "con la máxima tranquilidad" y desde el Gobierno se recordó que "España es un miembro de pleno derecho y comprometido con la OTAN" y que "cumple con sus objetivos de capacidad tanto como EEUU".

"Irrespetuoso"

“Son el único país que no subió su número al 5%”, ha dicho en referencia al porcentaje de PIB que pide que los miembros de la OTAN inviertan en Defensa.

Trump ha dicho también que “España consigue protección” de la Alianza Atlántica y ha sugerido que es inevitable por su situación geográfica, diciendo que están “en el semi-medio de ello, y van a ser protegidos automáticamente”. “Incluso si no quieres protegerlos, lo estás haciendo por la forma en que están ubicados”, ha dicho en una idea confusa.

“Lo que hicieron no fue bonito, creo que es muy irrespetuoso con la OTAN”, ha insistido. Y en ese momento es cuando ha añadido que pensó en el pasado ya se planteó dar a España “castigo comercial a través de aranceles por lo que hicieron” y ha añadido: “Puede que lo haga”.

Aunque Trump cerró en agosto un acuerdo sobre los aranceles con la Unión Europea, su Administración podría, al menos en teoría, imponer gravámenes a miembros e la UE individualmente.