Guerra en Oriente Próximo, en directo | Sánchez abre la puerta a enviar tropas españolas para garantizar la paz en Gaza

Familiares relatan la violencia física y psicológica que los rehenes vivieron cautivos

Los familiares de algunos de los veinte rehenes devueltos a Israel relatan la violencia física y psicológica que los ahora liberados sufrieron durante los dos años en cautiverio en la Franja de Gaza bajo el control del grupo islamista Hamás, en entrevistas con medios locales.

Este lunes, Hamás liveró a los rehenes vivos que quedaban en Gaza, que fueron trasladados a hospitales israelíes para recibir atención médica y reencontrarse con sus familias.