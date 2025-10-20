Guerra en Oriente Próximo, en directo | El Ejército israelí dice que vuelve a aplicar del alto el fuego tras un día de bombardeos

Israel reanuda la entrada de ayuda a Gaza tras concluir bombardeos

El Gobierno de Israel decidió este domingo reanudar el acceso de ayuda humanitaria a Gaza, que incluye bienes básicos como comida, medicinas o combustible, tras finalizar los bombardeos en el enclave, según recogieron distintos medios israelíes.

"El flujo de camiones se reanudará cuando cesen los bombardeos", según recoge el diario Ynet, matizando que el paso de Rafah permanecerá cerrado mientras Hamás no devuelva los 16 cuerpos de rehenes que siguen en su poder.