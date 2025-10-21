Boris Johnson asegura que los niños pagaron un "alto precio" durante el covid y reconoce que fue "demasiado lejos" con los confinamientos

El ex primer ministro del Reino Unido Boris Johnson ha reconocido este martes que los niños y los jóvenes pagaron un "alto precio" por el cierre de los colegios durante la pandemia. En su segunda intervención ante la comisión de investigación del covid 19, creada por él mismo en 2021, Johnson ha asegurado que el impacto sobre la salud mental y sobre el rendimiento educativo de los estudiantes será difícil de remediar pero ha defendido las decisiones tomadas entonces, en base a la información que tenían disponible y a la rápida evolución de la pandemia.

"¿Fue un desastre la pérdida de la educación? Sí. ¿Fue un desastre la pérdida de los exámenes? Sí. ¿Fue un desastre la decepción, la ira y la frustración de un gran número de niños? Sí, lo fue", ha asegurado Johnson en una comparecencia de cerca de tres horas centrada en los efectos negativos de los confinamientos sobre los niños y los jóvenes. "Pero hay que verlo en el contexto de que estábamos tratando de hacer frente a un desastre mucho, mucho mayor. Y, evidentemente, no fue fácil idear un sistema sustitutivo", ha recalcado.

Planes de contingencia

Todavía hay dudas, sin embargo, sobre el nivel de preparación que el Ministerio de Educación tenía en ese momento y sobre la responsabilidad por la falta de planes de contingencia. En su comparecencia ante la misma comisión de investigación, el entonces secretario permanente del ministerio, Jonathan Slater, indicó que la orden para redactar estos planes no llegó hasta el 17 de marzo, tan sólo tres días antes del cierre de los colegios. Preguntado por esta cuestión, Johnson ha echado balones fuera y ha señalado que el ministerio debería haberse preparado para este escenario.

"Tenía la impresión de que se estaba haciendo el trabajo. Sin duda, déjenme decirlo así, sin duda daba por hecho que se estaba haciendo el trabajo", ha afirmado el ex primer ministro. La falta de planes de contingencia adecuados pudo ahondar en el impacto negativo de los confinamientos sobre los alumnos, especialmente sobre los más vulnerables, debido a las mayores dificultades para acceder a internet y la dependencia de los comedores escolares. El ex primer ministro ha afirmado que el cierre en marzo de 2020 de los cerca de 24.000 colegios en el Reino Unido le pareció una "idea terrible" pero ha señalado que en ese momento fue algo inevitable.

En términos generales, sin embargo, Johnson ha asegurado que, echando la vista atrás, quizás "fueron demasiado lejos" con algunas medidas. "Con todos los confinamientos, la complejidad de las normas, la regla de los [grupos de] seis, la complejidad, especialmente para los niños, probablemente fuimos demasiado lejos y fue demasiado elaborado". La de este martes ha sido su segunda y última intervención ante la comisión de investigación del covid en el Reino Unido, un organismo independiente que comenzó oficialmente su trabajo en junio de 2022 y cuyas conclusiones finales están previstas para 2026 o 2027.