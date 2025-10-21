Una decena de líderes europeos respaldan a Zelenski: "Las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza"

Una decena de líderes ha firmado este martes una declaración conjunta en la que ha reiterado su apoyo a los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por lograr un acuerdo de paz con Rusia, pero insisten en la importancia de reforzar la posición de Ucrania y rechazan cualquier concesión de territorio por la fuerza.

"Todos estamos unidos en nuestro deseo de una paz justa y duradera, que el pueblo de Ucrania se merece", reza la declaración, que apoya la postura de Trump de que la línea de contacto debe ser el punto de partida para cualquier negociación. Al mismo tiempo, los líderes han insistido en que "las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza".

El comunicado lo firman el propio presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski; además del canciller alemán, Friedrich Merz; el primer ministro británico, Keir Starmer; la italiana Georgia Meloni, el polaco Donald Tusk, el noruego Jonas Gahr Støre, la danesa Mette Frederiksen, el presidente francés, Emmanuel Macron, el finlandés Alexander Stubb, además de los presidentes de la Comisión y el Consejo Europeos, Ursula von der Leyen y António Costa.

Llega apenas unos días después de la reunión entre Zelenski y Trump en la Casa Blanca y del anuncio de un posible encuentro con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en Hungría. Según informa el 'Financial Times', durante esa reunión en Washington, el republicano habría presionado al presidente de Ucrania para que cediera territorio a cambio del fin de la guerra.

Desconfianza

Los europeos apoyan todos los esfuerzos para tratar de alcanzar un acuerdo de paz, pero no se fían de Putin. "Las tácticas dilatorias de Rusia han demostrado una y otra vez que Ucrania es la única parte que se toma en serio la paz", han denunciado los líderes en la declaración. "Todos podemos ver que Putin sigue optando por la violencia y la destrucción", han añadido.

En este sentido, han subrayado la importancia de reforzar la posición de Ucrania "antes, durante y después" de un posible alto el fuego. También han llamado a aumentar la presión sobre Rusia "hasta que Putin esté dispuesto a hacer las paces". Los líderes han recordado que trabajan para hacer uso de los activos rusos congelados para financiar el apoyo económico y militar a Ucrania.

Las conversaciones sobre qué papel puede tener Europa, fuera de la mesa de negociaciones, en este proceso continuarán en los próximos días. Los líderes de la Unión Europea se reúnen este jueves en Bruselas, precisamente con todas estas cuestiones sobre la mesa. En la declaración, han anunciado además un nuevo encuentro de la llamada "coalición de voluntarios".

Sanciones

En paralelo, los Veintisiete buscan reforzar las sanciones contra Rusia. Sobre la mesa hay todavía un paquete que pone el foco en el gas natural licuado y las criptomonedas, además de ampliar la lista de barcos de la conocida como 'flota fantasma' que Rusia utiliza para evadir las restricciones. A pesar de los esfuerzos en las últimas horas para lograr un acuerdo, el texto sigue sin contar con la unanimidad que requiere.

"Las guerras terminan cuando una de las partes se queda sin dinero y por eso estamos imponiendo sanciones", dijo el lunes la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, tras una reunión de ministros de Exteriores de la UE. La estonia argumentó que la economía rusa se ha visto seriamente mermada por estas medidas. "Creo que estamos sobreestimando el poder de Rusia y subestimando nuestro propio poder para resistir más que Rusia", insistió.