Guerra en Oriente Próximo, en directo | JD Vance: "Si Hamás no cumple con el acuerdo, empezarán a pasar cosas muy malas"

El Ejército israelí recibe los cuerpos de otros dos rehenes más

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó este martes al Ejército israelí los restos mortales de otros dos rehenes, por lo que ya son 15 los cadáveres recuperados si se confirma de forma positiva la identidad de los dos nuevos cuerpos.

"Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, los ataúdes de dos rehenes muertos que fueron entregados a las Fuerzas Armadas y al Shin Bet (servicio de inteligencia interior israelí) dentro de la Franja de Gaza", informó el Ejército esta noche a través de un comunicado.