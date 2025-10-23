Guerra en Oriente Próximo, en directo | Israel alega que la Corte Penal Internacional está politizada y niega que incumpla el derecho internacional

Marco Rubio viaja de hoy al sábado a Israel para apoyar el plan de paz

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viaja este miércoles a Israel, donde estará hasta el próximo sábado, para apoyar la implementación del plan de paz para Gaza del presidente, Donald Trump, según confirmó el Departamento en un comunicado.

"Durante su visita, el secretario reafirmará el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la seguridad de Israel y colaborará con sus socios para aprovechar el impulso histórico hacia una paz duradera y la integración en Oriente Medio", informó el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott.