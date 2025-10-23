UGT estudia las actividades del falangista prorruso Aguilar, mientras que Defensa e Indra se niegan a dar explicaciones

Cuatro días después de que la web de verificación 'Newtral' y 'El Periodico' publicaran conjuntamente una detallada investigación sobre las actividades del ex militante falangista Juan Antonio Aguilar en Rusia, las instituciones implicadas han empezado a reaccionar. El sindicato UGT, que ha admitido que Aguilar se había presentado como su candidato a unas elecciones sindicales, estudia el caso y posibles medidas a adoptar, según se desprende de un comunicado remitido por el servicio de prensa de la central sindical. Sin embargo, tanto el Ministerio de Defensa como Indra, empresa de gran relevancia en el sector militar español, han rehusado dar explicaciones o siquiera comentar la noticia pese a los vínculos que ha tenido y tiene Aguilar con ambas instituciones.

"UGT no guarda silencio y actuará conforme a nuestros principios y normas internas de funcionamiento... si tuviera la condición de afiliado- lo que la ley de protección de datos no nos permite divulgar- se podría motivar la apertura de nuestros procedimientos internos", reza un texto remitido a ambos medios de comunicación por un portavoz ugetista. Durante una entrevista con Newtral y El Periodico, Aguilar mostró un carnet de afiliado a esta central sindical. En lo que no podría entrar la organización es en su calidad de miembro electo del comité de Indra Soluciones Tecnologías de la Información, la empresa que Indra absorbió. "El cargo le pertenece por ley", aclara un portavoz, "y no podríamos hacer nada más, al margen de impedir que participe en lo que hagan nuestros delegados, no utilice el nombre de nuestra organización y desde luego, no dejarle que se vuelva a presentar en nuestras listas". Aguilar, que firma libros acerca de la Falange con el pesudónimo Iñaki Aguirre, ya fue expulsado en su día de otra central sindical, la Confederación General de Trabajadores, después de que trascendieran sus contactos con partidos políticos de ultraderecha y organizaciones filonazis como 'Blood and Honor'.

Silencio en Defensa e Indra

La reacción de UGT contrasta con la ausencia de la misma desde el Ministerio de Defensa, habida cuenta de que participó, como reservista, en representación de España y ataviado con el uniforme militar español, en varias reuniones de la Confederación de Generales, Almirantes y Oficiales Reservistas, una organización militar impulsada desde Moscú durante los añlos previos a la anexión de Ucrania, y en las que entró en contacto con Aleksándr Kanshin, coronel y socio empresarial de un funcionario del GRU, la inteligencia militar rusa. Un portavoz se limitó a guardar silencio, y tampoco quiso valorar la noticia. El servicio de prensa de Indra, empresa española de gran importancia en el sector de Defensa y matriz de Indra Soluciones Tecnologías de la Información, ha ignorado mensajes enviados por estos dos medios de comunicación. Sus portavoces no atienden llamadas de teléfono y se comunican exclusivamente con la prensa mediante correo electrónico.

Además de sus vínculos con militares rusos y con activistas prorrusos instalados en España, como Victoria Samoilova, organizadora de las marchas pro-Putin que se celebran en España con motivo del Día de la Victoria en mayo, Aguilar ha prologado un libro de Enrique Arias Gil, un 'hacker' español buscado por Europol y probablemente refugiado en la actualidad en territorio de la Federación Rusa.