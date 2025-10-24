Tensiones EEUU-Colombia
La Administración Trump impone sanciones económicas a Petro tras acusarlo de "líder del narcotráfico"
Estados Unidos sanciona al presidente de Colombia, varios de sus familiares y el ministro del Interior, en el marco de las tensiones entre ambos gobiernos
EP
La Administración de Donald Trump ha impuesto este viernes sanciones contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro; varios de sus familiares y el ministro del Interior del país latinoamericano, en el marco de las tensiones entre ambos gobiernos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha incluido en su 'lista negra' a la primera dama, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro, y el ministro del Interior, Armando Benedetti.
Estas medidas llegan en la misma semana en la que se ha producido un encendido cruce de declaraciones entre Trump y Petro. De hecho, el inquilino de la Casa Blanca amenazó recientemente con tomar "medidas muy severas" contra Colombia y Petro, al que tachó de "matón y mal tipo que produce mucha droga".
- Persecución de película en Zaragoza tras darse a la fuga el conductor de una camioneta
- El libro de estilo de Rubén Sellés: así jugará el Real Zaragoza
- Nostalgia por el heavy metal en Zaragoza: nace una asociación para que la agenda cultural de la ciudad vuelva a abrazar el género
- La borrasca Benjamín devuelve la lluvia a Zaragoza: estas son las horas en las que más agua caerá
- El conductor que se fugó de la Policía en Zaragoza dio positivo en alcohol y drogas
- Denuncian a Antonio Pelayo, sacerdote y corresponsal de Antena 3 en Roma, por supuesta agresión sexual a un periodista tras la muerte del papa Francisco
- El exentrenador del Real Zaragoza que tiene nivel Champions para Dongou: 'Mínimo un Primera
- El arquitecto detrás del resurgir de Arcosur: 'Un 30% del barrio es como Teruel, y hacer Teruel en tres o cuatro años es complicado. Ese es el reto