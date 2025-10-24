Guerra en Oriente Próximo, en directo | Israel alega que la Corte Penal Internacional está politizada y niega que incumpla el derecho internacional

El enviado de la ONU califica de "frágil" la tregua en Gaza

El enviado adjunto de la ONU para Oriente Medio, Ramiz Alakbarov, afirmó este jueves que el alto el fuego en Gaza ofrece una "oportunidad excepcional" para poner fin al conflicto entre israelíes y palestinos pero advirtió de que la tregua es "frágil" y "precaria".

"Sin un apoyo decidido para la reconstrucción y la entrega de ayuda, la región corre el riesgo de volver a caer en la violencia", dijo Alakbarov en el Consejo de Seguridad, y agregó que el alto el fuego es "extremadamente frágil" y que "debe evitarse a toda costa la vuelta al conflicto".