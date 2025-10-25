Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un muerto y varios heridos en la ciudad sueca de Gevalia tras un tiroteo

"Tenemos una gran zona acordonada", afirma un portavoz policial

Un vehículo policial de Suecia, en una imagen de archivo.

Un vehículo policial de Suecia, en una imagen de archivo. / Viktoria Bank / EFE

EFE

Berlín

Una persona ha muerto y varias han resultado heridas este sábado en la ciudad sueca de Gevalia tras un tiroteo, según informó la televisión pública de Suecia 'SVT', que también aseguró que hay una operación policial en curso. Según la 'SVT', una persona habría muerto, pero la policía no confirmó esta información.

"Tenemos varios heridos y se está investigando un crimen serio", dijo Magnus Jansson Klarin, portavoz policial en unas declaraciones recogidas por 'SVT'. El portavoz policial no precisó la gravedad en la que se encuentran las personas heridas.

La Policía, que mantiene varias patrullas en la zona del suceso, indicó que los disparos se produjeron hacia las 22:00 hora local, momento en que se dio la alarma a las autoridades. "No puedo dar el número (de heridos) ahora mismo. Tenemos una gran zona acordonada", dijo el mismo portavoz policial en unas declaraciones a la agencia sueca de noticias 'TT'.

La 'SVT' precisó que el tiroteo se produjo en una zona residencial de Gevalia, ciudad situada a unos 170 kilómetros al norte de Estocolmo.

En Gevalia, hace tres semanas, otro tiroteo dejó seis heridos y un chico de 13 años fue detenido como supuesto autor de los disparos, en relación a los cuales hubo también otras dos personas arrestadas por colaborar con el menor, recordó la 'SVT'.

