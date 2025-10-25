Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra comercial

Trump anuncia una subida del 10% de los aranceles a Canadá

El anuncio del presidente de EEUU responde a lo que considera un uso “fraudulento” por parte del gobierno de Ontario de un discurso de Ronald Reagan que criticaba los aranceles en una campaña contra la política comercial estadounidense

El presidente estadounidense, Donald Trump.

El presidente estadounidense, Donald Trump.

Redacción

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un aumento del 10% en los aranceles a Canadá, después de cortar las negociaciones comerciales y acusar al país vecino de haber difundido un anuncio “fraudulento” que manipulaba un discurso del expresidente Ronald Reagan como parte de una campaña publicitaria del estado de Ontario contra la política comercial estadounidense.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump ha asegurado que el gobierno canadiense utilizó “audio y video selectivos” de Reagan para hacerlo parecer contrario a los aranceles. "Ronald Reagan AMABA los aranceles por motivos de seguridad nacional y economía, ¡pero Canadá dijo que no! Su anuncio debía retirarse INMEDIATAMENTE", ha expresado el mandatario.

Según el presidente estadounidense, el objetivo de la campaña era “engañar” a la opinión pública y presionar al Tribunal Supremo de Estados Unidos para que suavizara las políticas arancelarias aplicadas por su Gobierno. “Debido a su grave tergiversación de los hechos y a su acto hostil, estoy aumentando los aranceles a Canadá en un 10% adicional sobre lo que ya pagan actualmente”, ha añadido Trump.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La borrasca Benjamín devuelve la lluvia a Zaragoza: estas son las horas en las que más agua caerá
  2. El cambio en la situación de Bakis. Un tren inesperado con Sellés
  3. El exentrenador del Real Zaragoza que triunfa en Europa: colíder de la Conference sin encajar gol
  4. Zaragoza contará con tres nuevas líneas de bus: estos son los días, horarios y recorridos
  5. Desalojadas en plena noche más de 60 personas sin hogar que dormían en la estación Delicias de Zaragoza
  6. Zaragoza tendrá un nuevo bus 'a la carta' para llevar a los mayores de la puerta de casa al hospital: así funcionará
  7. Un PSOE en constante crisis en el Ayuntamiento de Zaragoza: el Rabal culmina una historia de división y desencuentros
  8. Detenido un guardia jurado de Huesca que planeaba 'ir a Gaza a matar judíos

Norris, pole en México; Sainz séptimo y Alonso, fuera de Q3

Norris, pole en México; Sainz séptimo y Alonso, fuera de Q3

Robinson domina desde las alturas y Joaquín lo revoluciona todo: las notas de los jugadores del Casademont Zaragoza en Burgos

Robinson domina desde las alturas y Joaquín lo revoluciona todo: las notas de los jugadores del Casademont Zaragoza en Burgos

Un muerto y varios heridos en la ciudad sueca de Gevalia tras un tiroteo

Un muerto y varios heridos en la ciudad sueca de Gevalia tras un tiroteo

Resultados de la Primitiva del sábado 25 de octubre de 2025

Resultados de la Primitiva del sábado 25 de octubre de 2025

El Festival de Cine de Fuentes celebra su gala inaugural y premia a la película 'Cariñena. Vino del mar'

El Festival de Cine de Fuentes celebra su gala inaugural y premia a la película 'Cariñena. Vino del mar'

Sorteo Bonoloto del sábado 25 de octubre de 2025

Sorteo Bonoloto del sábado 25 de octubre de 2025

Cerca de 1.000 personas se quedan atrapadas durante casi cuatro horas en un tren de alta velocidad en Huesca

Cerca de 1.000 personas se quedan atrapadas durante casi cuatro horas en un tren de alta velocidad en Huesca

VÍDEO | Más de 900 personas auxiliadas por la avería de un tren en Huesca

VÍDEO | Más de 900 personas auxiliadas por la avería de un tren en Huesca
Tracking Pixel Contents