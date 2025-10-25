Guerra comercial
Trump anuncia una subida del 10% de los aranceles a Canadá
El anuncio del presidente de EEUU responde a lo que considera un uso “fraudulento” por parte del gobierno de Ontario de un discurso de Ronald Reagan que criticaba los aranceles en una campaña contra la política comercial estadounidense
Redacción
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un aumento del 10% en los aranceles a Canadá, después de cortar las negociaciones comerciales y acusar al país vecino de haber difundido un anuncio “fraudulento” que manipulaba un discurso del expresidente Ronald Reagan como parte de una campaña publicitaria del estado de Ontario contra la política comercial estadounidense.
En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump ha asegurado que el gobierno canadiense utilizó “audio y video selectivos” de Reagan para hacerlo parecer contrario a los aranceles. "Ronald Reagan AMABA los aranceles por motivos de seguridad nacional y economía, ¡pero Canadá dijo que no! Su anuncio debía retirarse INMEDIATAMENTE", ha expresado el mandatario.
Según el presidente estadounidense, el objetivo de la campaña era “engañar” a la opinión pública y presionar al Tribunal Supremo de Estados Unidos para que suavizara las políticas arancelarias aplicadas por su Gobierno. “Debido a su grave tergiversación de los hechos y a su acto hostil, estoy aumentando los aranceles a Canadá en un 10% adicional sobre lo que ya pagan actualmente”, ha añadido Trump.
