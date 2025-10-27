En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia anuncia la toma de otras tres localidades en las provincias ucranianas de Zaporiyia y Dnipropetrovsk
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Ejército ruso procede a liquidar a los defensores de Kúpiansk y Pokrovsk
El ejército ruso ha procedido a liquidar a los miles de defensores de los bastiones ucranianos de Kúpiansk y Pokrovsk que se encuentran cercados y se niegan a rendirse, según informó este lunes el ministerio de Defensa de Rusia.
El parte de guerra señala en Telegram que los ucranianos intentaron hasta en cuatro ocasiones romper el cerco en la localidad de Kúpiansk (región de Járkov) en la orilla derecha del río Oskol.
Según la fuente, medio centenar de soldados fueron eliminados por la artillería y los drones, que destruyeron también dos blindados.
Orbán afirma que Trump cometió un error sobre la sanciones al petroleo ruso
El primer ministro húngaro, Víktor Orbán, afirmó este lunes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cometió un error aprobando sanciones a petroleras rusas y que pronto viajará a Washington para abordar la cuestión, en una entrevista publicada en el diario italiano 'La Repubblica'.
"Con el presidente Trump estamos debatiendo cómo construir un sistema sostenible para la economía de mi país, ya que Hungría depende en gran medida del petróleo y el gas rusos. Sin ellos, los precios de la energía se dispararán, provocando escasez de suministro", explicó Orbán.
Un tribunal italiano reitera la extradición del ucraniano acusado del sabotaje del Nord Stream
El Tribunal de Apelación de Bolonia (norte de Italia) volvió a autorizar la entrega al Tribunal Supremo Federal de Casación de Alemania de Serhii Kuznietsov, el ucraniano detenido en Italia acusado de participar en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream en 2022 en el mar Báltico, después de la apelación de su abogado.
La defensa, el abogado Nicola Canestrini, tras conocer el resultado tras la vista del 23 de octubre, anunció un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo, informaron los medios italianos.
Para Canestrini, en el procedimiento "existen graves violaciones procesales que comprometen su legitimidad y su conformidad con los principios del juicio justo".
Kiev agradece a Estonia la aportación de 10 millones a la iniciativa de ayuda militar de la OTAN
El ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Andrí Sibiga, agradeció este lunes a Estonia que aporte 10 millones de euros a la iniciativa de ayuda militar a Ucrania a través de la OTAN, la llamada Lista de Requerimientos Prioritarios de Ucrania (PURL, por sus siglas en inglés), en el marco de una visita de su homólogo estonio, Margus Tsahkna.
"Agradecido por los 10 millones de euros que dedica Estonia bajo la iniciativa PURL", escribió Sibiga en su cuenta de X, en la que mostró imágenes de su encuentro con el jefe de la diplomacia de Estonia, con el que habló sobre la situación en el frente de la guerra de agresión rusa contra Ucrania, además de la situación de la infraestructura energética en el país invadido.
Rusia afirma haber tomado tres localidades ucranianas en Zaporiyia y Dnipropetrovsk
Las fuerzas rusas tomaron tres localidades ucranianas en las regiones de Zaporiyia y Dnipropetrovsk, como parte de los esfuerzos para capturar el importante bastión ucraniano de Hulyaipole, según informó hoy el Ministerio de Defensa ruso.
"Las unidades de la agrupación militar Vostok (Oriente) penetraron en las defensas enemigas y liberaron las localidades de Novonikoláivka y Privolne de la región de Zaporiyia, así como Yegorivka, de la región de Dnipropetrovsk", indicó el mando ruso en su parte de guerra diario publicado en Telegram.
El Kremlin asegura que el ensayo del misil busca garantizar su seguridad ante el militarismo europeo
El Kremlin aseguró hoy que el reciente lanzamiento de prueba del misil de crucero de largo alcance y propulsión nuclear Burevéstnik busca garantizar la seguridad de Rusia ante el militarismo europeo.
"Aquí no hay nada que pueda o deba tensionar las relaciones entre Moscú y Washington (...) Garantizar la seguridad de Rusia es una cuestión de importancia vital, especialmente en el marco del ánimo militarista que ahora escuchamos principalmente de los europeos", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.
Ucrania reivindica el ataque que dañó una presa en Bélgorod
El comandante de las Fuerzas de sistemas no tripulados del Ejército ucraniano, Robert ‘Madiar’ Brovdi, ha reivindicado el ataque ucraniano de este fin de semana que provocó daños en la presa de un embalse de la región rusa de Bélgorod, fronteriza con Ucrania.
Brovdi -que es de origen húngaro y cuyo nombre de guerra significa en ucraniano ‘magiar’- dijo que los drones ucranianos provocaron una fisura en la estructura y que el nivel del agua bajó un metro a consecuencia de ello.
El apoyo de Alemania
Alemania doblará su aportación al Fondo de Apoyo Energético de Ucrania, hasta los 60 millones de euros, según anunció este domingo la ministra germana de Economía, Katherina Reiche, durante una visita a Kiev. En un mensaje publicado en su cuenta de X, el Ministerio de Economía de Alemania comunicó la decisión, en una muestra del compromiso de Berlín con la "reconstrucción de la infraestructura energética" del país invadido por Rusia y en apoyo al liderazgo del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
Cerco sobre Kupiansk
Las Fuerzas Armadas rusas han informado este domingo de que han logrado rodear completamente la ciudad de Kupiansk, en la región ucraniana de Járkov, en la parte norte de la zona oriental ucraniana objeto de la ofensiva militar rusa. "Hasta 5.000 soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania han quedado rodeadas en Kupiansk y otras 5.500 han quedado atrapadas cerca de Krasnoarmeisk", ha informado el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, el general Valeri Gerasimov, durante una reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, según recoge un comunicado del Ministerio de Defensa ruso.
Bombas modificadas de Rusia generan alarma en Ucrania entre ataques contra zonas civiles
Los recientes ataques de Rusia con bombas aéreas guiadas contra regiones ucranianas más alejadas del frente, incluido el primer ataque contra la costera ciudad de Odesa el viernes, suponen una amenaza acuciante, pues Moscú intensifica actualmente sus ataques aéreos contra zonas civiles para forzar a Ucrania a capitular.
Conocidas por su devastador poder explosivo y su abundancia en número en el arsenal ruso, las bombas han sido una piedra angular de la estrategia de Rusia para destruir las posiciones militares ucranianas y arrasar ciudades como Avdiivka y Vuhledar con meses de implacables bombardeos.
Los aviones rusos, que operan más allá del alcance de la mayoría de las defensas aéreas ucranianas, lanzan entre 4.000 y 5.000 bombas de este tipo al mes contra las regiones fronterizas y del frente, que suelen alcanzar entre 20 y 25 kilómetros dentro del territorio ucraniano.
- El Real Zaragoza da un paso adelante insuficiente en el debut de Sellés (1-0)
- El pequeño pueblo de Teruel donde nacen dos de los ríos más importantes de España
- El exzaragocista que se retira a los 44 años, un histórico del fútbol chileno que solo jugó en el Real Zaragoza en Europa
- Ver para creer. La previa del Sporting-Real Zaragoza
- La avenida de Zaragoza que se prolongará por los 'ojos' de un viaducto y estará rodeada de nuevas viviendas
- El tren de la discordia entre Jorge Azcón y Óscar Puente: 'Vergüenza nacional es tu partido
- Los brotes verdes del debut de Rubén Sellés, Cid Camacho y los futbolistas con los que el Real Zaragoza se marchita
- El balneario pirenaico que arrasa cada otoño: aguas milagrosas a más de 1.400 metros de altura