Orbán asegura que Trump "se equivoca" sobre Putin y que la UE "no cuenta nada" en la negociación sobre Ucrania

La ocasión era un encuentro —el primero para él— con el papa León XIV y luego también una reunión con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. El jefe del Gobierno de Hungría, Viktor Orbán, aprovechó ambos. Primero, para cargar contra la Unión Europea (UE) y luego para volver, una vez más, a expresarse en contra de las sanciones contra Rusia y la decisión del presidente de EEUU, Donald Trump, de recurrir a esta herramienta para presionar a Vladímir Putin.

"Desgraciadamente, no tenemos ningún papel. Europa está totalmente fuera del juego (...) Hemos delegado a los estadounidenses y a los rusos la posibilidad de resolver la guerra (en Ucrania)", ha dicho este lunes Orbán en declaraciones a medios italianos durante su visita a Roma. La Unión Europea "no cuenta nada", ha añadido.

En cuanto al presidente de EEUU, también él "se equivoca sobre Putin". Por eso, "le visitaré para que le quite las sanciones a Rusia", ha añadido.

Tonos grises

Uno de los temas en la agenda del húngaro era el conflicto entre Rusia y Ucrania, y ese guion se mantuvo. En la mañana, se reunió con León XIV y en la tarde, con Meloni. Con ambos habló de Ucrania. Lo estridente fueron los tonos grises tanto de León XIV, como de Meloni, tras entrevistarse con él.

En particular, el comunicado del Vaticano fue especialmente parco. Durante la reunión, "se dedicó amplio espacio a las cuestiones europeas, en particular al conflicto en Ucrania y a la situación en Oriente Próximo", se leía. Meloni, que se entretuvo con el húngaro una hora, también mantuvo un perfil bastante bajo.

"La conversación [entre Meloni y Orbán] permitió enfocar las perspectivas de las relaciones bilaterales y generar un intercambio de opiniones sobre los principales temas de la actualidad internacional, con especial referencia a la situación en Ucrania, los desarrollos en Oriente Próximo y la agenda europea", escribieron desde la presidencia italiana. "Entre los temas tratados también se incluyeron iniciativas para una gestión eficaz e innovadora de los flujos migratorios", añadieron. Fue el epílogo de una reunión entre dos líderes de la derecha radical europea, pero con sus diferencias.

En común

A pesar de que Orbán mantiene una relación mucho más cercana con Matteo Salvini, uno de los socios de Meloni, la primera ministra italiana y el húngaro tienen posturas similares en algunos temas europeos, entre ellos la negativa de ambos a la eliminación de las normas de votación por unanimidad en temas de política exterior común y seguridad de la UE. Pero, eso sí, los dos han discrepado en el pasado en lo que se refiere precisamente a Ucrania, ya que Meloni ha exhibido desde el primer minuto una postura más atlantista y apegada a Washington, y Orbán, más cercana al Kremlin.

Además del Papa y Meloni, el mandatario húngaro se ha reunido con el secretario para Asuntos Exteriores del Vaticano, Paul Gallagher, y con el gran maestro de la Orden del Malta, John T. Dunlap. Orbán ha viajado a Roma acompañado por su viceprimer ministro, Zsolt Semjen, un político de la línea más nacionalista y radical dentro del espectro de la derecha húngara, líder del Partido Popular Cristiano Democrático (KDNP), un socio menor pero estable de Fidesz.