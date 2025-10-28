La primera ministra japonesa avala que Trump gane el Nobel de la Paz

La nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, anunció este martes, durante una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su intención de nominarlo al Premio Nobel de la Paz 2026, según informó la Casa Blanca.

Takaichi se suma así a la lista de líderes extranjeros aliados del mandatario republicano que han solicitado el galardón para Trump, en reconocimiento a su mediación en diversos conflictos internacionales, incluido el reciente acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza.

Trump había mostrado abiertamente sus aspiraciones a obtener el premio este 2025, pero el galardón acabó en manos de la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Trump y Takaichi, con sus respectivos equipos de trabajo / EFE / EPA / FRANCK ROBICHON / POOL

"La primera ministra japonesa Sanae Takaichi anunció la nominación del presidente para el Premio Nobel de la Paz", dijo a la prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al concluir el encuentro privado entre Trump y Takaichi en Tokio.

Tailandia y Camboya

Previamente, durante los comentarios iniciales de la reunión, abiertos a la prensa, la primera ministra conservadora alabó la labor de Trump en el alto el fuego entre Tailandia y Camboya, así como "el logro histórico sin precedentes" obtenido en Oriente Medio.

"El primer ministro (Shinzo) Abe me habló con frecuencia de su diplomacia dinámica", dijo Takaichi, sacando a relucir la buena amistad de la que Trump y el difunto gobernante japonés hicieron gala durante el primer mandato del republicano, quien se dijo "entristecido" por su asesinato.

Durante su gira por Asia, Trump estuvo el domingo en Malasia, donde presenció la firma de un "acuerdo histórico" entre Tailandia y Camboya, que mantienen una disputa fronteriza, durante una ceremonia con los líderes de cada país con motivo de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).