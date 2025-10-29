Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Suben a 100 la cifra de muertos en Gaza, entre ellos 35 niños

Un total de 100 personas murieron, entre ellas 35 niños, en los bombardeos israelíes en la Franja palestina de Gaza, tras la reanudación anoche de los ataques del Ejército israelí en el enclave en lo que su Gobierno califica de violaciones del alto el fuego por Hamás.

En un comunicado emitido este miércoles, la Defensa Civil Palestina en Gaza informa de este balance y añade que sus equipos continúan sus operaciones de rescate de muertos y heridos entre los escombros, a pesar de la "grave escasez" de recursos.