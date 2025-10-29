León XIV: "La Iglesia católica no tolera y combate el antisemitismo"

León XIV ha destacado este miércoles, en la tradicional audiencia semana, que "todos sus predecesores" han condenado el antisemitismo "con palabras claras". Así, de la misma manera, el Pontífice ha subrayado y confirmado que la Iglesia católica "no lo tolera y lo combate".

Además, el Papa estadounidense‑peruano también ha invitado a todas las religiones a dar su contribución a la paz y rechazar el "fundamentalismo". "Cada una de nuestras religiones puede contribuir a aliviar el sufrimiento humano y a cuidar nuestra casa común. Debemos estar vigilantes contra los peligros que representan el fundamentalismo religioso y el extremismo", ha dicho. Con el mundo judío ha habido "malentendidos, dificultades y conflictos" en este período, pero "el diálogo continúa", ha observado.

León XIV se ha expresado de esta manera en una reflexión con ocasión de los 60 años de la declaración Nostra Aetate, difundida en 1965 y en la que se abordaban los horrores del Holocausto, es decir, del intento de la Alemania nazi de imponer su supremacía y aniquilar a los judíos. "Jesús supera las barreras de cultura, de género y de religión. Invita a la mujer samaritana a una nueva comprensión del culto, que se realiza en Espíritu y verdad. Este momento captura el núcleo mismo del diálogo interreligioso", ha dicho a este respecto el Papa.

Canales abiertos

Las palabras del Papa llegan en un contexto de un aumento de denuncias por episodios antisemitas en las calles y en las redes sociales en todo el mundo. Además, también se suman a las críticas de León XIV por las violaciones de derechos humanos de Israel contra la población palestina.

De hecho, a pesar de la evidente tensión entre el Vaticano y el Gobierno de Binyamín Netanyahu por la guerra de Israel contra Gaza, León XIV también ha intentado, en los últimos meses, mantener abiertos canales de comunicación y colaboración con distintas realidades del mundo judío.

Amistad

A mediados de septiembre pasado, por ejemplo, envió un mensaje al rabino jefe de Roma, Ricardo Segni, representante de una de las comunidades más antiguas de Italia. "Que lo eterno, en su inmensa bondad, esté cercano a su comunidad y acompañe todos nuestros esfuerzos por profundizar la amistad entre nosotros, tanto en la ciudad de Roma como en el mundo", le expresó.

No es la primera vez que León XIV denuncia el antisemitismo. El pasado 5 de octubre, se dijo "preocupado por el creciente odio antisemita en el mundo, manifestado con el atentado terrorista a la sinagoga de Manchester el pasado 2 de octubre", en una alocución en la que, sin embargo, también se manifestó "consternado por el sufrimiento de los palestinos en Gaza".